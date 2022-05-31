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3600 ek gösterge tamam! İşte artışlar! Sırada EYT var

Milyonlarca memur ve emeklisinin beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin çalışma tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, taslak metni Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak.
3600 ek gösterge tamam! İşte artışlar! Sırada EYT var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerileri de dikkate alınarak metne son şekli verilecek. Yasa teklifi daha sonra Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Milyonların dört gözle beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesiyle maaşların yanı sıra emekli aylıkları ve ikramiyeleri de artacak.

Milyonların dört gözle beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi tamamlandı. Yasayla hemşire, din görevlisi, polis ve öğretmenlerin maaş, emekli maaşı ve ikramiyeleri artacak. Öte yandan; Kariyer mesleklere 600-800 puan eklenecek. Şube müdürleri, daire başkanları hiyerarşiye göre gösterge alacak.

EK GÖSTERGE ARTIŞI NE KADAR OLACAK?

Bakanlık, metni Memur-Sen'in 2200-3600 ve 3600-4800 ek göstergeler arasında yeni kademeler ve buna bağlı olarak yeni tazminat yansıtma oranları oluşturulmasını içeren talebiyle birlikte sivil örgütlerin de görüşlerini alarak şekillendirdi.

Taslakta hemşire, polis, din görevlisi, öğretmen meslekleri dışındaki unvanların ek göstergelerinin de 600-800 puan arasında artması bekleniyor. Milyonların dört gözle beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesiyle maaşların yanı sıra emekli aylıkları ve ikramiyeleri de artacak.

Düzenlemenin ardından sözleşmeli personel ve emeklilikte yaşa takılanlar konusu masaya gelecek.

ARA KADEME TEKLİFİ

Memur-Sen, bakanlığa sunduğu çalışmada 2200 ila 3000 ve 3000 ila 3600 arasında iki kademe eklenmesi istenirken, bu kademelere bağlı olarak yeni tazminat yansıtma oranları oluşturdu. Yine mevcut durumdaki 3600 ile 4800 kademesinin de yeniden düzenlenerek, 3600 ila 4200, 4200 ila 4400 ve 4400 ile 4800 olmak üzere üç ara kademe eklenmesi öngörülüyor.

Genel müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il, bölge ve şube müdürü gibi bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara yükseltilecek. Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan kamu görevlileri için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı üzerinde çalışılıyor.

EMEKLİ AYLIĞI DA ARTACAK

Kariyer mesleklere 600-800 puan eklenecek. Şube müdürleri, daire başkanları hiyerarşiye göre gösterge alacak. Unvanlardaki dengesiz ek göstergeler düzeltilirken, yönetici, avukat, teknik hizmet, genel idare sınıfı, göstergesi olmayan personel de dikkate alınacak.

Ek göstergeden yararlanan, ancak öğrenim nedeniyle birinci dereceye gelenlerin yararlanması için yansıtma oranlarında farklılık yapılacak. Düzenleme daha önce emekli olanların ikramiyelerini etkilemeyecek, yasa çıktıktan sonra emekli aylıkları artacak.

ERKEN EMEKLİLİK...

Erken emeklilik milyonlarca çalışanın hayali olup bunun için hangi yolların izleneceği de en çok merak edilen konuların başında geliyor. Emeklilik öncesi farklı sigorta sicil numaralarının mutlaka birleştirilmesi gerekiyor. Sicil birleştirme talebinde bulunmak aylık bağlama süresini kısaltacağı gibi, hak kayıplarını da önlüyor.

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