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4 bin yıl önce pastırmanın atası kurutulmuş et tüketiliyordu

4 bin yıl önce pastırmanın atası kurutulmuş et tüketiliyordu
4 bin yıl önce pastırmanın atası kurutulmuş et tüketiliyordu
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