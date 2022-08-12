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4 bin yıl önce pastırmanın atası kurutulmuş et tüketiliyordu
4 bin yıl önce pastırmanın atası kurutulmuş et tüketiliyordu
4 bin yıl önce pastırmanın atası kurutulmuş et tüketiliyordu
12 Ağustos 2022 Cuma 10:08
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.