4 Sağlık Ocağı hizmete girecek

Yenimahalle Belediyesi, vatandaşların sağlık hizmetlerine yürüme mesafesinde ulaşabilmeleri amacıyla yapılan aile sağlığı merkezlerine yenilerini ekliyor.

Susuz, Barış, Mehmet Akif Ersoy ve 25 Mart mahallelerinde inşaatı devam eden dörtaile sağlığımerkezinin inşaatlarını denetleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yapıların yakın zamanda tamamlanması için çalışmaları hızla sürdürdüklerini ifade etti.

YEREL YÖNETİMLERİN OLMAZSA OLMAZI

Sağlık hizmetlerinin doğrudan yerel yönetimlerin sorumluluğunda olmamasına rağmen, Yenimahalle Belediyesi’nin bu konuda elinden geleni yaptığını dile getiren Yaşar, "İnsan odaklı hizmetler yerel yönetimlerin olmazsa olmazıdır. Benim için halk sağlığı birinci önceliktir. İnsan için sağlık temel haklardan bir tanesidir. Ben de bunun bilincinde olan bir belediye başkanı olarak sağlık alanında önemli çalışmalara imza atıyorum. Sağlık ocakları yaparak İl Sağlık Müdürlüğüne teslim ediyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın yürüme mesafesinde temel sağlık hizmetlerinden faydalanmasıdır” dedi.

EN KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Aile sağlığı merkezlerinin Yenimahallelilere hayırlı olması temennisinde de bulunan Başkan Yaşar, “Sağlık ocaklarımız en kısa sürede inşaatları tamamlanıp hizmete girecek. Sağlığımızın kıymetini bilelim çünkü sağlıktan büyük zenginlik yoktur” diye konuştu. İlçe sakinlerinin kendi mahallelerinde sağlık hizmetine kolaylıkla ulaşabilmesini sağlayan aile sağlığı merkezleri, acil müdahale odası, poliklinik muayene odaları, aşı bebek-çocuk izlem odası, emzirme odası, gebe izlem odası ve bekleme salonundan oluşuyor.

