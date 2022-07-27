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41 ayda 41 araç

Kızılcahamam Belediyesi araç filosuna 41 ayda 41 araç ekledi.
41 ayda 41 araç

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, sosyal medya hesabından, “41 Kere Maşallah.  41. ayda 41. aracımız karşınızda” diyerek paylaşımda bulundu. 

KAR KÜRÜYECEK 

Acar, “41. ayda araç filomuza kazandırdığımız bu aracımız; 2022 model, 0 km, 3342 Mercedes Arocs 6x4 Damperli Hafriyat Kamyonu. Belediye envanterimize yeni kazandırdığımız bu aracımızı başta kar küreme çalışmalarımız olmak üzere pek çok alanda kullanacağız. İlçemize hayırlı olsun. Belediyemizi borçlandırmadan, araç filomuza katkımız devam edecek. Araçlarımızın belediyemize kazandırılmasında büyük destek sağlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Hemşerimiz Sayın Murat Kurum’a şükranlarımı sunuyorum” dedi.
 

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