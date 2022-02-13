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4'üncü giysi yıkama merkezi Osmanlı iş Merkezi'nde açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, yurtlarda kalan ya da evinde çamaşır yıkama imkânı bulunmayan vatandaşların ücretsiz yararlanması için 4’üncü Giysi ve Yıkama Merkezi’ni Osmanlı İş Merkezi’nde hizmete açtı.
4'üncü giysi yıkama merkezi Osmanlı iş Merkezi'nde açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine hizmet vermeye devam ediyor. 

Büyükşehir Belediyesi, Ankara’da yurtlarda kalan ya da evinde çamaşır yıkama imkânı bulunmayan öğrencilerin yanı sıra engelli ve yaşlı vatandaşların yararlanabilmesi amacıyla giysi yıkama merkezlerinin sayısını her geçen gün artırıyor.

Bu kapsamda Başkentlilerin ihtiyaçlarını ve taleplerini dikkate alan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 4’üncü Giysi ve Yıkama Merkezini Etlik semtinde bulunan Osmanlı İş Merkezi’nde hizmete açtı. 

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HAFTANIN 7 GÜNÜ YILIN 12 AYI AÇIK
Resmi tatiller dışında yaz-kış yılın 12 ayı açık hizmet veren Giysi Yıkama Merkezlerinden yararlanan vatandaşlar, haftanın 7 günü 09.00-18.00 saatleri arasında hiçbir ücret ödemeden ve herhangi bir temizlik malzemesi getirmeden çamaşırlarını gönül rahatlığıyla görevlilere teslim ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kent yönetiminde hayata geçirdiği ‘eşit hizmet’ anlayışı doğrultusunda toplumun her kesimine hizmet götürmeye çalıştıklarını ve vatandaşların ekonomisine destek olmayı amaçladıklarını belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, şu bilgileri verdi:
“Başkent’te ‘öğrenci dostu’ projelere imza atan Sayın Başkanımız Mansur Yavaş’ın öncülüğünde üniversite öğrencilerimizin bütçesine destek olmak amacıyla hizmet verdiğimiz Giysi Yıkama Merkezleri’nin dördüncüsünü açıyoruz. Giysi ve Yıkama Merkezlerimiz yaz-kış haftanın 7 günü ücretsiz çamaşır yıkama ve ütü hizmeti veriyor. Öğrencilerimizin yanı sıra engelli ve yaşlı vatandaşlarımız da bu hizmetten faydalanabilecek.”

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2021 YILINDA 5 BİNDEN FAZLA KAYIT
Binlerce öğrencinin giysilerini yıkattığı Kurtuluş, Bahçelievler ve Mamak Araplar’da bulunan Giysi Yıkama Merkezlerine 2021 yılı içerisinde 5 binden fazla öğrenci kayıt yaptırdı. 

Büyükşehir Belediyesinden giysi yıkama hizmeti alabilmek için öğrencilerin; öğrenci kimlik kartı fotokopisi, öğrenci belgesi, yurtta kalıyorsa yurt belgesi, evde kalıyorsa kira kontratı fotokopisi ve 2 adet fotoğrafla merkezlere başvurması gerekiyor.

Başkent’te şu adreslerde ücretsiz giysi yıkama merkezleri hizmet veriyor:
-Beşevler Giysi Yıkama Merkezi: Bahçelievler 1. Cadde 7. Sokak No: 12/A Beşevler/Çankaya
-Kurtuluş Giysi Yıkama Merkezi: Cemal Gürsel Cad. Ozanlar Sokak No:6/10 Kurtuluş/Çankaya
-Araplar Yurdu Giysi Yıkama Merkezi: 1339/6 Sok. No: 23/F  Araplar/Mamak
-Osmanlı İş Merkezi: Etlik Caddesi No:103 Etlik/Keçiören (Alt kat)

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