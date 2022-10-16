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5 pazaryerine güneş enerji paneli

Pazar yerlerini kış mevsimi öncesinde kapalı hale getirmeyi planlayan Yenimahalle Belediyesi, Pazar alanlarının üzerine yenilenebilir enerji kullanımı için güneş enerji santralleri kuruyor.
5 pazaryerine güneş enerji paneli

Yenimahalle Belediyesi, Pazar yerlerini çevreci ve enerji dostu alanlar haline getirmek için kolları sıvadı. Enerji tasarrufuna büyük katkı sunmayı hedefleyen belediye,  mevcutta üzeri açık olan Kardelen, Ergazi, İnönü ve Kentkoop Mahallesi Pazar Yerlerinin üzerini kapatarak fotovoltaik güneş enerji panelleri yerleştirecek. Hazırlanan proje ile Batı Sitesi Mahallesi Pazar Yeri ile birlikte toplamda 26 bin 394 metrekare alana enerji paneli yerleştirilerek şebeke bağlantılı elektrik enerjisi üretimi yapılacak.

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KENDİMİZ ÜRETECEĞİZ 

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Bugüne kadar kamu kaynaklarını özenle kullandık. Şimdi de beş mahallemizde açık olan Pazar alanlarının üzerini kapatacağız. Bu alanlara güneş enerjisi panellerini konumlandırarak kendi elektriğimizi üretecek ve belediye bütçesine çok ciddi bir katkı sağlayacağız” dedi.

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