7. Nallıhan Kuş Cenneti ve Nallıhan Korunan Alanlar Foto Safari Fotoğraf Yarışması sonuçlandı. Yarışmada, iki kategoride birincilik, ikincilik, üçüncülük ve 6 mansiyon olmak üzere 50 fotoğrafa ödül verildi, 38 fotoğraf da sergilenmeye değer görüldü.

7. Nallıhan Kuş Cenneti ve Nallıhan Korunan Alanlar Foto Safari Fotoğraf Yarışması sonuçları açıklandı. Başkent Ankara Meclisi'nin koordinasyonunda, Nallıhan Belediyesi, Nallıhan Kaymakamlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla Fotoğraf Sanatı Federasyonu'nun gözetiminde gerçekleştirilen 7. Nallıhan Kuş Cenneti ve Nallıhan Korunan Alanlar Foto Safari Fotoğraf Yarışması sonuçlandı.

ÖDÜLLÜ FOTOĞRAFLAR SERGİLENECEK

Fotoğraf alanında uzman 7 kişiden oluşan seçici kurul tarafından dereceye giren fotoğraflar belirlendi. Yarışmada, iki kategoride birincilik, ikincilik, üçüncülük ve 6 mansiyon olmak üzere 50 fotoğrafa ödül verildi, 38 fotoğraf da sergilenmeye değer görüldü. Gelecek aylarda başta Ankara olmak üzere değişik yerlerde, 7. Nallıhan Kuş Cennetti ve Nallıhan Korunan Alanlar Foto Safari Fotoğraf Yarışması'nda derece alan fotoğrafların sergisi yapılacak.