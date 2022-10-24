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58 kurs merkezinde 38 branşta düzenlenen kurslarda Başkentli kadınlar el becerilerini geliştiriyor

Büyükşehir Belediyesi Beceri ve Meslek Edindirme Kursları’nda (BELMEK) yeni eğitim dönemi başladı. 58 kurs merkezinde 38 branşta düzenlenen kurslarda Başkentli kadınlar el becerilerini geliştirmenin yanında aile bütçelerine de katkı sağlama imkânı buluyor
58 kurs merkezinde 38 branşta düzenlenen kurslarda Başkentli kadınlar el becerilerini geliştiriyor

Her yıl binlerce kadına ücretsiz olarak farklı branşlarda hem el sanatları hem de akademik eğitimlerin verildiği Beceri ve Meslek Edindirme Kurslarında (BELMEK) yeni eğitim dönemi başladı. “Makine nakışı, el nakışı, sim sırma, iğne oyası, şiş dantel, tel kırma, dantel anglez, giyim, mefruşat, patchwork, trikotaj, yorganlama, ahşap boyama, kumaş boyama, ipek pentur, tezhip-hat, minyatür, ebru, çini, seramik, mozaik, rölyef, ahşap rölyef, taş bebek, takı tasarımı, gümüş işlemeciliği, turistlik el sanatları, ev ekonomisi-yemek, resim, kilim, el örgücülüğü” başta olmak üzere 38 farklı  branşta verilen kurslarda 21 bine yakın kursiyer eğitim almaya başladı.

6 bölgede düzenlenen eğitimlerle kadınlar sosyalleşirken aynı zamanda da meslek sahibi olma imkânı buluyor. BELMEK kurslarına katılan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında onaylı sertifika da veriliyor. 


 

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