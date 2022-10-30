6 Kasım’da başlayacak Ankara Caz Festivali 10 gün sürecek

Cazseverlerin geleneksel buluşması Uluslararası Ankara Caz Festivali kapsamında Başkentliler sanatla dolu 10 gün geçirecek. 6 Kasım'da başlayacak festival 16 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Caz Derneği tarafından bu yıl 26'ncısı düzenlenecek festival 6 Kasım'da başlayacak. ‘Caz İklimi’ temasıyla düzenlenecek ve birbirinden özel konserler, söyleşiler ve ücretsiz ‘masterclass’ etkinliklerin yer alacağı festivalde Başkentliler sanatla dolu 10 gün yaşayacak.

Uluslararası caz tutkunlarını da ağırlayacak müzik şöleninin bu yıl önceliği karbon ayak izinin küçültülmesi olacak.

16 KASIM’A KADAR SÜRECEK

CerModern'den Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesine kentin birçok mekanında cazseverlerle buluşacak festivalde Ankaralı müzisyenlere ağırlık verilecek. Caz Derneğinin YouTube kanalından dijital söyleşilerin izlenebileceği festival, 16 Kasım'da sona erecek. Festival programına www.cazdernegi.org internet sitesinden ulaşılabiliyor.

