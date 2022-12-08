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6 yaşında evlendirildiğini iddia eden Hatice Kübra Gümüşel’in abisi ve kız kardeşlerinden açıklama

Hiranur Vakfı başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşında iken 29 yaşında bir müridi ile evlendirdiği ve çocuk yaştan itibaren cinsel istismara maruz bırakıldığı iddia edilen kızı Hatice Kübra Gümüşel’in abisi ile kız kardeşlerinden açıklama geldi.
6 yaşında evlendirildiğini iddia eden Hatice Kübra Gümüşel’in abisi ve kız kardeşlerinden açıklama

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucu onursal başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşında iken 29 yaşında bir müridi ile evlendirdiği ve çocuk yaştan itibaren cinsel istismara maruz bırakıldığı iddia edilen kızı Hatice Kübra Gümüşel’in abisi ile kız kardeşlerinden açıklama geldi.

İddiaların kaynağı bizzat Hatice Kübra Gümüşel’in (H.K.G.) kendisiydi. Nitekim Hatice Kübra Gümüşel, iddialarını mahkemeye taşımıştı. Çocuğun cinsel istismarı iddiasıyla açılan dava devam ederken, abisi ile kız kardeşleri 6 yaşında iken imam nikahı ile evlendirildiği iddialarını yalanladı. 

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TV5’e konuşan aile, kız kardeşlerinin iddialarıyla ilgili şunları söyledi:

“Hatice Kübra Gümüşelin abisiyim, ben Fatma Betül Gümüşel’in, H.K.G.in kız kardeşiyim 21 yaşındayım. Ben Ayşe Leyla Gümüşel, Hatice Kübra Gümüşel'in kız kardeşiyim 19 yaşındayım. Biz dört kardeş, üç kız kardeş bir erkek kardeş bir evde büyüdük. Bizim yaşlarımızın arasında pek yoktur. Birbirimize yakın yaşlardayız. Bizim yaşıtımızdaki kızların hepsi bir tören olduğunda, bir bayramda ya da bir böyle bir ailevii bir tören olduğunda hemen elindeki yerlerde kabarık elbiseler giyerlerdi..

Bu fotoğraf benim kardeşime ait kız kardeşime ait Ayşe ve Mira'ya ait bu, fotoğraf ise benim 21 yaşında olan kız kardeşime ait. Burada da yine gelinlikli yukarıdan merdivenden aşağıya iniyor, bildiğiniz profesyonel stüdyo çekimi. Evlendi mi bu şimdi? Dediğim gibi yani orada hafızlığa geçiş aşamasında mı, Kur'an-ı Kerim bitirdi diye mi herhangi bir etkinlik.

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Bende 19 yaşındayım ve halen daha evlenmedim, bekarım hiçbiri üstüme de baskı yapmadılar. Böyle bir şey yok, böyle bir şeyin olma ihtimali de yok. Bir anda çok değişmeye başladı ablam. 6 yaşında biir kız nasıl evlendirilebilir ki. Hani bunların hepsi şimdi evli mi? Ya da çocuk mu gelin oldular?

Ben o ailede büyüdüm sadece ben değil eğer ben yalan söylüyorsam kardeşim Ayşe, Mira da o ailede büyüdü abim de o ailede büyüdü. Böyle bir şey olsa neden biz bilmeyelim ki? Neden biz bilmeyelim. Kadın hakları olarak savunuluyor ablam ama beniim annem de bir kadın, ben de bir kadının kardeşim de bir kadın. Sonra biz ablamın iddia ettiklerini duyduk ben şok oldum zaten.

BİZ ONU DAHA ÇOK SEVİYORUZ

Bizim en çok büyük acımız kendimizden ziyade annemize, babamız...  Annem bu haberleri medyada duyduğundan beri belki ağzını bir lokma ekmek ya koymuştur ya koymamış. Son olarak şöyle bir şey demek istiyorum. Kardeşimizi buna inansın ki Timur Soykan beyefendiden daha fazla seviyoruz. Başka da bir şey demek istemiyorum..."

 

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