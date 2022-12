6 yaşında evlilik iddiaları üzerine Diyanet'ten açıklama geldi

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı yöneticisi Gümüşel’in kızını 6 yaşında iken 29 yaşındaki müridi ile evlendirdiği iddialarıyla ilgili olarak Diyanet’ten de bir açıklama geldi.

Prof. Dr. Ali Erbaş Başkanlığındaki Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul'da 6 yaşındaki bir kız çocuğunun erken yaşta evlendirildiği ve cinsel istismara uğratıldığı iddiaları üzerine yaptığı yazılı açıklamada, "İslam'a göre, bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal olgunluğa erişmeden, aile kurmanın anlam ve sorumluluğunu idrak edecek rüşt yaşına gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz. Çocuk haklarının korunması ve hayatın her alanında çocuğun yüksek yararının gözetilmesi dini, hukuki ve insani bir sorumluluktur" dedi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, çocukların en hassas emanetler ve dokunulmaz değerler olduğu ifade edilerek, şöyle denildi: "Çocuk haklarının korunması ve hayatın her alanında çocuğun yüksek yararının gözetilmesi dini, hukuki ve insani bir sorumluluktur. Çocuklarımızı her türlü şiddet ve istismardan korumak hem toplumsal hem de kurumsal vazifemizdir. Zira çocuğun örselenmesi, geleceğimizin yara alması anlamına gelir. Son günlerde kamuoyunu meşgul eden ve medya organlarının gündemine giren kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi hususunda devletimizin iilgili kurumlarının konuyu hassasiyetle takip ettiklerine ve adaletin tecelli edeceğine inancımız tamdır. Ancak konunun yüce dinimiz İslam ile bağdaştırılarak Müslümanların itham edildiği bir sürece dönüştürülmesi, son derece rahatsız edicidir. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bir defa daha ısrarla belirtmek isteriz ki; İslam'a göre, bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal olgunluğa erişmeden, aile kurmanın anlam ve sorumluluğunu idrak edecek rüşt yaşına gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz. Çocuk istismarı ile mücadeleye kararlılıkla devam eden başkanlığımız, toplumumuza her alanda olduğu gibi evlilik ve aile konusunda da sahih dini bilgi sunmaya kararlılıkla devam edecektir."