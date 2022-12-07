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6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi caiz mi? Cübbeli Ahmet ve Hiranur Vakfı'ndan açıklama geldi

Cübbeli Ahmet Hoca, cemaatlerine yakın Hiranur Vakfı Onursal Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşında iken 29 yaşında biriyle evlendirdiği iddiasıyla ilgili "6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi hiç caiz olur mu? Böyle bir şey olmaz" dedi.
6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi caiz mi? Cübbeli Ahmet ve Hiranur Vakfı'ndan açıklama geldi

İsmailağa Cemaati’ne yakınlığı ile bilinen Hiranur Vakfı’nın kurucusu ve onursal başkanı olduğu belirtilen Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı HKG’yi 6 yaşında iken 29 yaşındaki biriyle imam nikahıyla evlendirdiği iddiaları gündemdeki yerini korurken, İsmailağa Cemaati’nin en tanınmış isimlerinden Cübbeli Ahmet Hoca ve Vakıftan konuyla ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. 

İDDİALARIN SAHİBİ ÇOCUK GELİN

Sözkonusu iddiaların kaynağı bizzat Hiranur Vakfı kurucusu Gümüşel’in kızı HKG idi. HKG, babasının kendisini 2002 yılında 6 yaşında iken imam nikahıyla evlendirdiğini ve çocukluğu boyunca sürekli cinsel istismara uğradığını iddia ederek, şikayetçi olmuş, 14 yaşında doğum yaptığı ortaya çıkmıştı. 

 CÜBBELİ AHMET HOCA’DAN AÇIKLAMA: OLACAK İŞ DEĞİL 

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Cübbeli Ahmet Hoca, 6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi caiz mi sorusuna şu cevabı verdi: 

"6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi hiç caiz olur mu?.. Ne İslam'da ne dinde ne Kuran'da böyle bir şey olmaz. Ama hani Anadolu'da ‘beşik kertmesi' olayı vardır. Bu, ergenliğe erdikten sonra 14/15 yaşına gelir. O nikâh ya devam eder ya da etmez. Evlilik öyle 6 yaşında olacak işler değil. Bunu ben dinde görmediğim gibi aklım da almıyor. Bunlar dinimize çok büyük zarar veriyor.”

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 “BUNLARI DAHA ÖNCE ANLATMIŞTIM” 

Cübbeli Ahmet Hoca, Karabük'ün Sipahiler Köyü imamının camide başka bir kadınla iken karısı tarafından basıldığı haberleriyle ilgili de çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. 

2 yıl önce yayınladığı bir videoda anlattıklarını hatırlatan Cübbeli Ahmet Hoca, o kasetinde İstanbul'da bir cami imamının caminin içine televizyon kurup izlediğini, kendisine tepki gösteren kişiye de "Biz bu piyasada iyiyiz. İmam odasına, cami odasına karı getirenler var" karşılığı verdiğini söyledi. 

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Hira nur Vakfı, Onursal Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken evlendirdiği haberleri üzerine resmi internet sitesinden bu ismin adını çıkardı. 

 HİRANUR VAKFI'NDAN AÇIKLAMA 

Hiranur Vakfı'ndan ayrıca bir de açıklama geldi. Açıklamada, "Bir aile içerisinde yaşandığı iddia edilen ve mahkemeye intikal etmiş dava üzerinden bir kurumu karalamaya çalışmak ve İslami hassasiyetleri olan bütün insanları yaftalama niyetinde olmak en hafif tabirle kötü niyettir" denildi.

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