Hiranur Vakfı nerede, faaliyetleri ne, İsmailağa’ya mı bağlı, kaç talebesi var?

6 yaşındaki kızı 29 yaşındaki müridi ile evlendirdiği haberleriyle gündemde olan Hiranur Vakfı nerede, neler yapıyor, faaliyetleri ne, nereye bağlı, İsmailağa Cemaati’yle ilgili ne, kaç üyesi kaç talebesi var? Tüm bu soruların cevapları haberimizde:

Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in “kızını 6 yaşında iken 29 yaşındaki müridi ile evlendirdiği” iddia ve davasıyla gündemde olan Hiranur Vakfı nerede, neler yapıyor, faaliyetleri ne, nereye bağlı, İsmailağa Cemaati’yle ilgili ne, kaç üyesi kaç talebesi var? Tüm bu soruların cevaplarını sizler için derledik:

İsmailağa Cemaati’ne yakınlığı ile bilinen Hiranur Vakfı’nın kurucusu olduğu belirtilen Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı HKG’yi 6 yaşında iken 29 yaşındaki biriyle imam nikahıyla evlendirdiği iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

İDDİALARIN SAHİBİ ÇOCUK GELİN

Sözkonusu iddiaların kaynağı bizzat Hiranur Vakfı kurucusu Gümüşel’in kızı HKG. HKG, babasının kendisini 2002 yılında 6 yaşında iken imam nikahıyla evlendirdiğini ve çocukluğu boyunca sürekli cinsel istismara uğradığını iddia ederek, şikayetçi olmuş, 14 yaşında doğum yaptığı ortaya çıkmıştı. Olay üzerine internette Hiranur Vakfı nerede, neler yapıyor, faaliyetleri ne, nereye bağlı, İsmailağa Cemaati’yle ilgili ne, kaç üyesi kaç talebesi var sorularının cevapları aranmaya başladı. Biz de tüm bu soruların cevaplarını derledik:

2006’DA SANCAKTEPE’DE KURULDU

Hiranur Vakfı, 2006 yılında İstanbul Sancaktepe’de kuruldu. Burada büyük bir yerleşkeye sahip olan vakıf “Kısa sürede büyük gayret ve fedakarlıklarla kurulan yerleşkemiz bu sayede davamızın merkezi haline geldi. Bugün de insanlığa islam ilmi ışığında hizmet için Sancaktepe’deki merkezimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diyor.

DERSHANE, MESCİD, AŞEVİ, YEMEKHANE, FIRIN, TERZİ, BERBER…

Vakfın yerleşkesi 12 dönümlük bir arazi üzerinde ve 3600 metrekare zemin alanına, 18000 metrekare de kapalı alana sahip. Yerleşkede dershane ve yatakhane, 2200 metrekarelik mescid, aşevi mutfağı, yemekhane, buzhaneler, ekmek fırını, terzi, berber, su deposu, kantin ve malzeme depoları bulunuyor. Vakıf bu alanlarla ilgili “Bu sayede talebelerimizin hem ilim hem barınma ihtiyacı vakfımız bünyesinde karşılanır” diyor.

AŞEVİ FAALİYETLERİ: HERGÜN 3 BİN KİŞİLİK YEMEK ÇIKIYOR

Vakıf bünyesindeki aşevinde her gün 3000 kişilik sıcak yemek çıkarıyor ve bunu fırınında yaptığı 3 bin ekmek ile birlikte talebelerinin yanı sıra ihtiyaç sahiplerine ve diğer Kur'an kurslarına ulaştırıyor. Yardıma muhtaç ailelere kumanya yardımlarında bulunuyor. Ayrıca gezici aşevi aracı ile bölge bölge dolaşarak ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ikramında bulunuyor.

EĞİTİM: HAFIZLIK VE İSLAMİ İLİMLER

Vakfın ana faaliyet alanı dini eğitim. Vakfın aktardığı bilgilere göre, 750 ilim talebesi bulunuyor. Talebelere burada Kur’an, Hafızlık ve İslami ilimler eğitimleri veriliyor. Eğitimler hayırseverlerin yardımları ile yapılıyor. Hafızlık ve İslami ilim tahsili alan bir öğrencinin aylık burs bedeli 250 TL, öğrencinin eğitimlerini tamamlama süresi 18 ay ve toplam burs bedeli 4500 TL.

KURBAN

Hiranur Vakfı, adak, akika ve şükür kurbanlarını vatandaşların vekaletiyle keserek, etlerini Türkiye'deki ihtiyaç sahibi ailelere ve ilim talebelerine dağıtıyor.

YETİM

Vakıf yetim çocuklara yardım faaliyetlerinde de bulunuyor. Vakıftan bu konuda şu bilgiler aktarılıyor: “Ülkemizde bulunan binlerce yetimin kıyafet, yiyecek, barınma ve eğitime ihtiyaçları var. Hiranur Vakfı olarak bizlerde yetimin yüzünü güldürmek ve ihtiyaçlarını bir nebze de olsun giderebilmek için çabalıyoruz. İslam coğrafyasında savaş, hastalık vb. gibi nedenlerle ailesini kaybetmiş kimsesi olmayan çocukların; barınma, eğitim, sağlık, gıda gibi ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen bu projeye sizlerin destekleriyle devam etmekteyiz.”

GİYİM

Hiranur Vakfı’nın ayrıca, ilim yolunda ilerleyen birçok çocuğun hamiliğini üstlenerek ve yurt içinde eğitim kurumlarında öğrenim gören çocukların her türlü ihtiyaçlarını karşıladığı, giyim ihtiyaçlarını karşıladığı ifade ediliyor.

CÜBBELİ AHMET HOCA'DAN AÇIKLAMA: OLACAK İŞ DEĞİL

Bu arada, İsmailağa Cemaati'nin ünlü isimlerinden Cübbeli Ahmet Hoca, 6 yaşındaki kız çocuğunun 29 yaşında biriyle imam nikahıyla evlendirildiği iddialarıyla ilgili olarak "6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi hiç caiz olur mu?.. Ne İslam'da ne dinde ne Kuran'da böyle bir şey olmaz. Ama hani Anadolu'da ‘beşik kertmesi' olayı vardır. Bu, ergenliğe erdikten sonra 14/15 yaşına gelir. O nikâh ya devam eder ya da etmez. Evlilik öyle 6 yaşında olacak işler değil. Bunu ben dinde görmediğim gibi aklım da almıyor. Bunlar dinimize çok büyük zarar veriyor.” dedi.

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