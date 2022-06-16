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700 çocuk Afacanlar İş Başa Düştü filminde bir araya geldi

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek öğrencilere yılsonu hediyesini verdi. Başkan Şimşek yoğun geçen eğitim öğretim yılı sonrası çocuklar ile Afacanlar İş Başa Düştü filminde bir araya geldi. 700 çocuğun katıldığı etkinlikte yüzler güldü. 
700 çocuk Afacanlar İş Başa Düştü filminde bir araya geldi

Gölbaşı Belediyesi ve Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile ilköğretim okullarında 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılının sona ermesiyle öğrencilere sürpriz yapan Başkan Şimşek, 15-16 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceği organizasyonla öğrencilere karne hediyesi verdi. ”Sinema etkinliği ile çocuklarımıza bir karne hediyesi vermek istedik. Mutlu çocuklar, mutlu yarınlar demektir. Bunun bilinci ile hareket etmeye devam ediyoruz. Öğrencilerimizi bütün yıl gösterdikleri gayret ve çaba için tebrik ediyorum. Türk gencine yakışır bir şekilde yetişen Gölbaşılı çocuklarımızın her daim yanındayız” diyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, gençler için düzenleyecekleri etkinliklerin devam edeceğini belirtti. 

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Kültürel ve sosyal faaliyetlere verdikleri değer kapsamında bugüne kadar çocuklara, gençlere ve kadınlara özel birçok etkinlik düzenlediklerinin de altını çizen Başkan Ramazan Şimşek  ”Daha önce 1000 Gölbaşılı kadınımızı Kapadokya’ya götürdük, Şanlıurfa gezisi ile ise 600 Gölbaşılı kadınımızın Peygamberler şehrini ziyaret etmelerine vesile olduk ve bu etkinliklerde çok güzel geri dönüşler aldık. Kadınlarımız için sinema etkinlikleri düzenledik. Bundan sonra da böyle kültürel ve sosyal etkinliklere devam edeceğiz” dedi. Sinemada oldukça keyifli vakit geçiren minikler Başkan Şimşek’e böyle bir organizasyonu hayata geçirdikleri için teşekkürlerini iletti. 

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