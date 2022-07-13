75 bin kişiye ulaşıldı

Yenimahalle sakinlerini tek tek arayarak istek, talep ve şikâyetlerini dinleyen Yenimahalle Belediyesi İletişim Ofisi, 25 kişilik ekibi ile 75 bin kişiye arama yaptı.

Aramalar sonucunda vatandaşlardan gelen 5 bin 902 şikayet ivedi bir şekilde çözülürken, belediyenin yetkisinde olmayan bin 459 şikâyet de ilgili kurumlara iletildi.

SORUNA HIZLI ÇÖZÜM

Ayrıca 0542 293 93 64 telefon numaralı Whatsapp İhbar Hattı üzerinden mesaj gönderen 939 vatandaşın istekleri de çözüme ulaştı. İletişim Ofisi, toplamda 55 mahallesi bulunan Yenimahalle’nin 43 mahallesinde yaşayan vatandaşları aradı. Şuanda 44’üncü mahalle sakinlerini arayan ofis personeli, vatandaşların istek ve şikayetlerini sormaya devam ediyor.

