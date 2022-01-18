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7'nci kattan havalandırma boşluğuna düşen Mustafa Can, ağır yaralandı

İZMİR'in Konak ilçesinde, 7 katlı apartmanın çatısında arkadaşıyla oyun oynayan 12 yaşındaki Mustafa Can Yılancıoğlu, dengesini kaybedip havalandırma boşluğuna düştü. Ağır yaralanan Mustafa Can Yılancıoğlu, hastaneye kaldırıldı.
7'nci kattan havalandırma boşluğuna düşen Mustafa Can, ağır yaralandı

Olay, saat 17.30 sıralarında Barbaros Mahallesi Şehit Nihatbey Caddesinde bulunan 7 katlı apartmanın çatı katında meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte çatıda oyun oynayan Mustafa Can Yılancıoğlu, iddiaya göre dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düştü. Mustafa Can ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Mustafa Can'ı bulunduğu yerden çıkartırken, sağlık ekipleri ise müdahalede bulundu. Mustafa Can, müdahalenin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Mustafa Can Yılancıoğlu'nun hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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