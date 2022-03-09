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8 Mart Kadınlar Günü konser afişinin camiye asılmasına vatandaşlardan tepki

Ayaş Belediyesi tarafından 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen konser afişinin camiye asılmasına vatandaşlar tepki gösterdi. 
8 Mart Kadınlar Günü konser afişinin camiye asılmasına vatandaşlardan tepki

8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla Ayaş Belediyesi tarafından konser düzenlendi. Belediye tarafından düzenlenen konserin afişinin 15. yüzyılda inşa edildiği bilinen Ayaş Ulu (eski) Cami’ne asılması tepkilere neden oldu. 
Camiye böyle bir afişin asılmasına sert tepki gösteren vatandaşlar olayı “saygısızlık” olarak yorumladı. 

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Böyle Saygısızlığa Kim Rıza Gösterebilir
Duruma bir tepki de Saadet Partisi Ayaş İlçe Başkanı Avni Akkoç’tan geldi.  Akkoç yaşanan olayı rezillik olarak tanımlarken, “Kadınlar günü dolaysıyla düzenlenecek konserin afişini tarihi camiye astılar. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Kutsalımız olan camilere böyle saygısızlığa kim rıza gösterebilir ki. Bu durum Bünyamin Ayaş-i’nin memleketi olan Ayaş’ımıza yakışmıyor” ifadelerini kullandı.
 

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