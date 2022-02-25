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82 yaşında hukuk fakültesinden mezun oldu

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 82 yaşında bitiren Mustafa Yavuz Yalçınkaya, düzenlenen törenle diplomasını aldı.
82 yaşında hukuk fakültesinden mezun oldu

Ankara’da yaşayan Mustafa Yavuz Yalçınkaya, 1959'da hukuk fakültesine kaydoldu. Yalçınkaya, 1960 ihtilali sonrası lise mezunlarına yedek subay öğretmenlik hakkı tanınması üzerine okulunu yarıda bırakarak, askere gitti. Askerliğini öğretmenlik yaparak tamamlayan Yalçınkaya, hukuk fakültesine devam etmeyerek, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'ne kayıt yaptırdı. Çeşitli kamu kurumlarında görev yapan Yalçınkaya, emekli olduktan sonra müziğe başladı ve yıllarca profesyonel olarak müzikle ilgilendi. Yalçınkaya, 1997'de aftan yararlanarak, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne tekrar kaydoldu. Bu sırada müzik kariyerine devam eden Yalçınkaya, okulu ikinci kez bırakmak zorunda kaldı. Aftan 2018 yılında tekrar yararlanarak hukuk fakültesine kayıt yaptıran Yalçınkaya, yeniden başladığı okulunda devam zorunluluğu olmamasına rağmen hiçbir dersi kaçırmayarak mezuniyete hak kazandı.

TÖREN DÜZENLENDİ

82 yaşında mezun olan Mustafa Yavuz Yalçınkaya için Ankara Üniversitesi tarafından özel mezuniyet töreni düzenlendi. Törene eşi Prof. Dr. Işın Yalçınkaya, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde görev yapan oğlu Dr. Suphi Yalçınkaya ve torunu ile birlikte katılan Yalçınkaya’yı öğrenci arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin çok ayrıcalıklı olduğunu belirten Yalçınkaya, "Böyle bir fakülteyi bitirmiş olmaktan büyük gurur ve şeref duyuyorum" dedi.

REKTÖR ÜNÜVAR: AZMİYLE ÖRNEK OLDU

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, törende yaptığı konuşmada, 82 yaşında fakülteden mezun olmaya hak kazanan Mustafa Yavuz Yalçınkaya’nın azmiyle herkese örnek olduğunu söyledi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin devlet üniversiteleri içinde en yüksek puanla öğrenci alan fakülte olduğuna dikkat çeken Ünüvar, "Girilmesi bu kadar zor bir fakülteyi bitirmek de zor olsa gerek. Mustafa ağabey azmetmiş ve 82 yaşında okulu bitirmiş. Bu hakikaten çok örnek gösterilmesi gereken, belki de insanlara verilebilecek en büyük hayat derslerinden birisi. Allah ona hayırlı uzun ömür versin, ailesiyle beraber hep mutlu günlerde yaşasın" dedi.

Mustafa Yavuz Yalçınkaya, daha sonra piyanonun başına geçip, şarkılar seslendirerek, üniversite yönetimi ve öğrencilere mini konser verdi. Müzik dinletisinin ardından mezuniyet cübbesini giyip, kepini takan Yalçınkaya, diplomasını alkışlar eşliğinde Rektör Ünüvar'ın elinden aldı. Ünüvar, Ankara Üniversitesi'nin simgesi güneş kursu hediye ettiği Yalçınkaya’ya, üniversitenin rozetini taktı. Tören sonunda Yalçınkaya, üniversite yönetimi ve öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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