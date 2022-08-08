9 ilçede 17 Çocuk Etkinlik Merkezi açılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Çocuk Etkinlik Merkezleri kapılarını Başkentli ailelere açıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılında, Ankara’nın 9 ilçesinde yer alan 17 adet Çocuk Etkinlik Merkezi’nden toplam bin 141 çocuk yararlanacak.

Sosyal medya hesapları üzerinden müjdeyi veren ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara’da Çocuk Etkinlik Merkezi sayımız 0'dı, 17'ye çıkardık. 13 adet merkezimizi de en kısa sürede tamamlayacağız. Çocuklarımızın sosyal gelişimine destek olurken kadınların da iş gücüne katılmasını sağlıyoruz” dedi.

İŞ GÜCÜNE KATILMALARINI İSTİYORUZ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘Kadın dostu başkent’ olma yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürürken ailelerin çocuklarını güvenerek teslim edeceği merkezlerin sayısını da her geçen gün artırıyor. Başkentte yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin, dezavantajlı ve risk altında bulunan 36-66 aylık çocuklarına yönelik olarak hizmet veren ‘Çocuk Etkinlik Merkezleri’nin kapıları yeni eğitim öğretim yılında Başkentli ailelere açılıyor. Ailelere müjdeyi sosyal medya hesapları üzerinden veren ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara’da Çocuk Etkinlik Merkezi sayımız 0'dı, 17'ye çıkardık. 13 adet merkezimizi de en kısa sürede tamamlayacağız. Çocuklarımızın sosyal gelişimine destek olurken kadınların da iş gücüne katılmasını sağlıyoruz” dedi.

ÇOCUKLAR HEM ÖĞRENECEK HEM EĞLENECEK

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çocuk Etkinlik Merkezleri’nde, yaş gruplarına uygun etkinlik sınıfları, oyun odası, sağlık odası, dış oyun alanları ve yemekhane bulunuyor. Merkezlerde çocukların bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak ve sosyal yaşama uyumlarını kolaylaştırmak için çeşitli programlar uygulanacak.