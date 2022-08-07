  • BIST 2.750,49
  • Altın 1022.045
  • Dolar 17.9037
  • Euro 18.1955
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 25 °C
»

Abalı Baba Türbesi restore ediliyor

Yenimahalle Belediyesi, yeni proje ve çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Abalı Baba Türbesi restore ediliyor

Yatırımları ilçenin tümüne yayarak çalışmalarını sürdüren Yenimahalle Belediyesi, Memlik Mahallesi’nde bulunan Abalı Baba Türbesi’nde restore işlemi gerçekleştirecek.

abali-baba-turbesi-(7).jpg
YENİDEN HİZMETE AÇILACAK 

İlçede vatandaş odaklı hizmeti ön planda tutarak çalışmaların sürdüğünü belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle sakinlerinin talep ve istekleri doğrultusunda gerek alt yapıda gerekse üst yapıda yenileme gerektiren bölgelerde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Yıkım tehlikesi altındaki Abalı Baba Türbesi, mevcut türbe yapısı, parsel içi ulaşım yolları, tuvaletler ve avlusu ile yenilenerek tekrar açılacak” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • EGO’da ücretsiz internet dönemi08 Ağustos 2022 Pazartesi 00:53
  • 26 yıllık vanalar değişti 07 Ağustos 2022 Pazar 09:00
  • Kültür ve Sanat Festivali başlıyor 06 Ağustos 2022 Cumartesi 16:00
  • Miniklerin rotası Keçiören06 Ağustos 2022 Cumartesi 14:00
  • Ekolojik Vadide Buluşalım06 Ağustos 2022 Cumartesi 12:00
  • Hanımları gezerek öğreniyor 06 Ağustos 2022 Cumartesi 10:54
  • Tarımsal sulama borusu desteği06 Ağustos 2022 Cumartesi 04:42
  • Yüzmede Her Detay Önemli06 Ağustos 2022 Cumartesi 03:41
  • Köylere doğalgaz seferberliği 06 Ağustos 2022 Cumartesi 03:00
  • Metruk yapılar yıkılıyor06 Ağustos 2022 Cumartesi 00:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti