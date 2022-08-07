Abalı Baba Türbesi restore ediliyor

Yatırımları ilçenin tümüne yayarak çalışmalarını sürdüren Yenimahalle Belediyesi, Memlik Mahallesi’nde bulunan Abalı Baba Türbesi’nde restore işlemi gerçekleştirecek.
YENİDEN HİZMETE AÇILACAK
İlçede vatandaş odaklı hizmeti ön planda tutarak çalışmaların sürdüğünü belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle sakinlerinin talep ve istekleri doğrultusunda gerek alt yapıda gerekse üst yapıda yenileme gerektiren bölgelerde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Yıkım tehlikesi altındaki Abalı Baba Türbesi, mevcut türbe yapısı, parsel içi ulaşım yolları, tuvaletler ve avlusu ile yenilenerek tekrar açılacak” dedi.
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