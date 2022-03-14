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ABB, 14 Mart tıp bayramında pandemi şehidi sağlıkçılar için koşu düzenledi

Pandemi döneminde ücretsiz ulaşım, kış aylarında ücretsiz çorba hizmeti gibi pek çok konuda sağlık çalışanlarının yanında olan Büyükşehir Belediyesi, yaşamını yitiren sağlık çalışanlarını da unutmadı.
ABB, 14 Mart tıp bayramında pandemi şehidi sağlıkçılar için koşu düzenledi

İnsan odaklı projelere imza atmayı sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanlarına yönelik çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor.

     ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Türkiye Acil Tıp Derneği iş birliği ile Eymir Gölü’nde “14 Mart Tıp Bayramı Koşusu” düzenledi. Bu yıl ilki düzenlenen koşuda adımlar bu kez pandemi döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısı için atıldı.

 

HAYATINI KAYBEDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARI UNUTULMADI

     Koşuya sağlık çalışanları ile Başkentlilerin yoğun ilgi göstermesinden mutluluk duyduklarını ifade eden ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç, “Özellikle pandemi döneminde sağlık çalışanlarımıza minnet borçluyuz. Her koşulda bizler için çalışan sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak sağlık çalışanlarının her zaman yanındayız” dedi.

     Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Serkan Yılmaz da Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, “Pandemi başlayalı 2 yılı geçti ve bu süreçte pek çok meslektaşımızı kaybettik. Bu normalleşme sürecini ve 14 Mart Tıp Bayramı’nı birleştirmek istedik. Ankara Büyükşehir Belediyemiz bu konuda bizlere büyük destekler verdi. Onların sayesinde burada bir araya gelebildik. Başkanımız Mansur Yavaş’a ve ekibine çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

      Büyükşehir Belediyesinin çorba ikramında bulunduğu etkinlik konser ve spor faaliyetleri ile daha da renklenirken, koşuya katılan vatandaşlar düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Medine Modioviç: “Koşuya Bosna Hersek’ten katılıyorum. Tıp öğrencisiyim. Tıp Bayramı’nda koşmak için geldim. Destek vermek istedim.”

-Nurettin Elbir: “95 yaşındayım. Koşuya Türkiye Ormancılar Derneği adına katıldık. Derneğimiz adına tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutlamak için buradayız. Bu bizim için bir onur ve şereftir.”

-Banu Çakır: “Gülhane Hastanesi’nde doktorum. Bu etkinlik beni çok mutlu etti. Pandemi süreci hepimizi çok yıprattı. Özellikle hayatını kaybeden sağlık çalışanları için koştum. Böyle bir yarış düzenlendiğiniz için çok teşekkür ederim.”

-Berfin Yalçın: “Tıp öğrencisiyim. Hekimlerin şiddet görmediği, hak ettiği şartlarda çalıştığı yıllarımız olması için koştum. Bayramlarımızı mutlu kutlayalım istiyorum.”

-Dilara Korkmaz: “Tıp öğrencisiyim. Mobingin bittiği, şiddetin son bulduğu, daha mutlu yıllarımızın olması için koştum.”

-Kutlay Koz: “Koşuya Ankara’dan katılıyorum. Öncelikle tıp çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutluyorum. Organizasyonda kimin emeği geçtiyse çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyon oldu ve devamını da bekliyoruz. Hayat sporla daha güzel.”

-Rıza Demir: “Ankara’nın en eski atleti olarak katıldım koşuya. Sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutlamak için. Böyle bir organizasyon yaptığı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a çok teşekkür ederim.”

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