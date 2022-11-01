  • BIST 4.054,67
  • Altın 983.915
  • Dolar 18.5859
  • Euro 18.3357
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 8 °C
»

ABB Başkanı Mansur Yavaş 2020 yılında verilen Şeffaflık Özel Ödülü'nü teslim aldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin 2020 yılında verdiği Şeffaflık Özel Ödülü'nü teslim aldı.
ABB Başkanı Mansur Yavaş 2020 yılında verilen Şeffaflık Özel Ödülü'nü teslim aldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından layık görüldüğü Şeffaflık Özel Ödülü’nü teslim aldı. Sosyal medya hesapları üzerinden ödülü aldıklarını duyuran Yavaş, “Şeffaf Belediyecilik anlayışıyla çıktığımız bu yolda Uluslararası Şeffaflık Ödülü’nü almanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

2 YIL SONRA TAKDİM EDİLEBİLDİ 

Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin 2020 yılında vermeyi kararlaştırdığı ödül, pandemi şartları nedeniyle ABB Başkanı Mansur Yavaş’a 2 yıl sonra takdim edilebildi. Büyükşehir Belediyesindeki yönetim reformuyla örnek bir duruş sergileyen Mansur Yavaş, seçimlerden önce Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin hazırladığı Şeffaflık Taahhütnamesini imzalayan ilk aday olmuştu. Büyükşehir Belediyesi, yeni dönemde bugüne kadar 3 bin 200’den fazla ihaleyi canlı yayınladı. Kurumun harcamaları, Sayıştay raporları ve mali tabloları internet sitesinden yayınlanmaya devam ederken yapılan hizmetlerin maliyetleri ise halka pankartlarla duyuruluyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şehit Kubilay Mahallesi’ne inşa edilen Erol Dok Parkı açıldı01 Kasım 2022 Salı 00:24
  • Kırım Tatar mutfağı için memurluktan ayrıldı01 Kasım 2022 Salı 00:21
  • Pursaklar’da yeni yaşam alanları için kollar sıvandı01 Kasım 2022 Salı 00:18
  • Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan hafta sonu Pazar esnafını ziyaret etti01 Kasım 2022 Salı 00:16
  • Ankara'da aynı yerde 5 köpek daha ölü bulundu31 Ekim 2022 Pazartesi 12:54
  • Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevini başkentlilerin hizmetine açtı31 Ekim 2022 Pazartesi 09:51
  • Mamak Belediyesi’nin kursunu tamamlayan Cansu Aslan güzellik salonu açtı31 Ekim 2022 Pazartesi 09:40
  • Pursaklar Belediyesi Erdemli Gençlik ve Pursaklar Yaşam Kartı üyelerini Mersin’e uğurladı31 Ekim 2022 Pazartesi 03:18
  • Gölbaşı’nda Emekliler Konağı hizmete açıldı31 Ekim 2022 Pazartesi 03:16
  • 6 Kasım’da başlayacak Ankara Caz Festivali 10 gün sürecek31 Ekim 2022 Pazartesi 03:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti