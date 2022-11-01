ABB Başkanı Mansur Yavaş 2020 yılında verilen Şeffaflık Özel Ödülü'nü teslim aldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin 2020 yılında verdiği Şeffaflık Özel Ödülü'nü teslim aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından layık görüldüğü Şeffaflık Özel Ödülü’nü teslim aldı. Sosyal medya hesapları üzerinden ödülü aldıklarını duyuran Yavaş, “Şeffaf Belediyecilik anlayışıyla çıktığımız bu yolda Uluslararası Şeffaflık Ödülü’nü almanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

2 YIL SONRA TAKDİM EDİLEBİLDİ

Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin 2020 yılında vermeyi kararlaştırdığı ödül, pandemi şartları nedeniyle ABB Başkanı Mansur Yavaş’a 2 yıl sonra takdim edilebildi. Büyükşehir Belediyesindeki yönetim reformuyla örnek bir duruş sergileyen Mansur Yavaş, seçimlerden önce Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin hazırladığı Şeffaflık Taahhütnamesini imzalayan ilk aday olmuştu. Büyükşehir Belediyesi, yeni dönemde bugüne kadar 3 bin 200’den fazla ihaleyi canlı yayınladı. Kurumun harcamaları, Sayıştay raporları ve mali tabloları internet sitesinden yayınlanmaya devam ederken yapılan hizmetlerin maliyetleri ise halka pankartlarla duyuruluyor.