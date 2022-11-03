ABB Başkanı Mansur Yavaş kurslarını başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikalarını verdi

Ankara’da bilişim ve teknoloji sektörünün gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Ansera TechBridge Akademi’de başlatılan kursları başarı ile tamamlayan öğrencilere sertifikalarını ABB Başkanı Mansur Yavaş verdi.

ABB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde Ansera TechBridge Akademi’de 22 farklı üst düzey alanda verilen ücretsiz “Akademi Ankara” eğitimlerini başarıyla tamamlayanlara sertifika töreni düzenlendi.

Törende gençlere seslenen Yavaş, “Öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bilişime gerçekten fazlasıyla önem veriyoruz. Burada aldığınız eğitimi önce kendiniz için Ankara’mız ve ülkemiz için kullanırsınız; verimini de hep beraber görürüz” dedi.

Ansera TechBridge Akademi’de bulunan greenbox stüdyosunda sertifikalarını veren ABB Başkanı Mansur Yavaş, gençlerle sohbet ederek bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.