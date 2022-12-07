ABB Başkanı Mansur Yavaş Maltepe esnafını ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ortak akıl ilkesi doğrultusunda çözüm önerilerine yönelik görüş alışverişinde bulunmayı sürdürüyor. Maltepe Pazarı esnafını ziyaret eden Yavaş, bölge esnafının sorunlarını dinleyerek görüş alışverişinde bulundu.
ESNAFTAN YOĞUN İLGİ
Dükkânları da tek tek gezerek ‘hayırlı işler’ dileklerini ileten Yavaş’a Maltepe Pazarı’nda alışveriş yapan vatandaşlar ve esnaf yoğun ilgi gösterdi. Maltepe Pazarı esnafının sorunlarını tek tek dinleyen ve taleplerini not alan Yavaş, bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.