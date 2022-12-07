ABB Başkanı Mansur Yavaş Maltepe esnafını ziyaret etti

Başkent esnafıyla görüşmelerini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu kez Maltepe Pazarı esnafını ziyaret etti. Tek tek dükkânları gezerek ‘hayırlı işler’ dileyen Yavaş, esnafın sorun ve taleplerini yerinde dinledi.