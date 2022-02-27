ABB Başkanı Mansur Yavaş, Solfasollü vatandaşlara müjdeyi verdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, imar bekleyen Solfasollü vatandaşlara müjde verdi. Başkan Yavaş, “İnşallah haziran-temmuz gibi tapularınızı getirip, dağıtacağız” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri Ertan Işık ve Atilla Çelik ile Solfasol Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Geçtiğimiz aylarda mahalle sakinleriyle bir araya gelerek sorunlarını yerinde dinleyip not alan Başkan Yavaş, bu buluşmada da “Kuzey Ankara Kent Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi 2'nci Etap İmar Planı” hakkında bölge sakinlerine detaylı bilgi verdi.

PARSELASYON 3 AYDA TAMAMLANDI

2017 yılında yapılan imar planının değiştirilme nedenlerini detaylarıyla anlatan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Biz yeni bir imar planı yaptık. Plan 06.07.2021’de Meclis’te onaylandı. 27 Kasım 2021 tarihinde de plan kesinleşti. Hemen arkasından parselasyon işlemlerine başlandı ve 3 ayda tamamlandı” dedi.

Yavaş, bölge için hazırlanan parselasyon planıyla ilgili de şu bilgileri paylaştı:

“365 bin dönüm burası. Bunun 198 hektarı yani 200 bin dönümü faydalı alan olarak konut, konut artı ticaret, ticaret gibi ayrılmış. Projede 474 tane parsel oluşmuş. 14 bin malik var. Belediyemize ait de toplamda 28 bin dönüm olan alanda konut, konut artı ticaret gibi yerler var. Bu alanların bir kısmını biz bölgede bulunan gecekondular için kullanacağız. Başka yerlerde yapılan kentsel dönüşüm gibi gecekondusu olan hak sahiplerinin buralarda daire sahibi olmasını sağlayacağız ve yerleri tapulu hale gelecek. Buna ilave olarak hak kaybı olmaması için yine 82 dönüm faydalı alandan da biz feragat ettik. Belediye almasın yeter ki vatandaş zarar görmesin dedik. Parselasyon işlemleri tamamlandıktan sonra parsel büyüklükleri 1500 metre, 2 bin metre, 3 bin metre ve 5 bin metrekare en büyüğü şeklinde olacak. Dolayısıyla vatandaşların bir araya gelerek müteahhitle anlaşmaları çok kolay olacak. Bundan sonra bölgedeki yapılaşma inşallah hızlıca devam edecek.”

VATANDAŞLARIN DOĞRU BİLGİLENDİRİLMESİ İÇİN BÖLGEDE EKİP BULUNDURULACAK

Vatandaşları doğru bilgilendirmek istediklerini ifade eden Yavaş, “İmar Daire Başkanımız burada ekip bulunduracak. Herkes kendi tapusunu 1 haftalık sürede bulunduğu yerin ada parseliyle gelecek ve beni yerim neresi diye soracak. Burada kendisine gösterilecek ve kiminle ortak olduğunu görecek. Ankara’da ilk defa yapılıyor bu…” diyerek açıklamalarını sürdürdü.

“GEÇEN SENE 7. AYDA GELMİŞİZ. BU SENE 7. AYDA TAPULARINIZI VERMİŞ OLACAĞIZ”

Yavaş, herkese mümkün olduğunca kendi yerinden verildiğini belirterek, “Encümen onayladıktan sonra, ufak tefek itirazlarınız varsa bunu da encümen değerlendirecek. Ondan sonra inşallah haziran-temmuz gibi de tapularınızı getirip, dağıtacağız. Yani geçen sene de buraya 7’nci ayda gelmişiz. Bu sene de 7’nci ayda tapularınızı vermiş olacağız. Hepinize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Yeşilöz Mahallesi’nin imar planına dahil olduğunu kaydeden Yavaş, parselasyon çalışmalarına da 1 ay içinde başlanacağını sözlerine ekledi.