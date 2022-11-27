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ABB Başkanı Yavaş esnafla buluşmasında Kızılay’ın yenileceğini açıkladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kızılay İzmir Caddesi esnafıyla bir araya gelerek projelerini anlattı. İzmir Caddesi ve çevresini yeniden canlandıracaklarını ifade eden Yavaş, “Amacımız Kızılay’ı tümüyle yeniden ayağa kaldırmak” dedi.
ABB Başkanı Yavaş esnafla buluşmasında Kızılay’ın yenileceğini açıkladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent esnafıyla bir araya gelerek yaşadıkları sorunları, talep ve çözüm önerilerini birinci ağızdan dinledi. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kızılay İzmir Caddesi İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Yavuz ile birlikte Ankara’nın en işlek bölgelerinden biri olan Kızılay İzmir Caddesi esnafını ziyaret eden Yavaş; bölgenin yeniden canlandırılması için iş birliği içinde çalışacaklarını belirtti.

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BÖLGEDE HAYATA GEÇİRİLECEK PROJELER ANLATILDI

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Kızılay İzmir Caddesi ve çevresini canlandırmak için hayata geçirilecek projeleri tek tek anlatırken, “Amacımız Kızılay’ı tümüyle ayağa kaldırmak” dedi. Yavaş, Ankara’nın merkezi konumundaki Kızılay ve İzmir Caddesi çevresinde yapımı devam eden projeler hakkında da bilgi verdi. Toplantıda, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri de bölgede hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bir sunum yaptı. Bölge esnafı ile yapılan toplantının ardından Yavaş; pasajları ve dükkânları da tek tek gezerek ‘hayırlı işler’ dileklerini iletti. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılan Yavaş, bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.
 
 

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