  • BIST 2.543,10
  • Altın 1036.704
  • Dolar 17.2037
  • Euro 18.1287
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 15 °C
»

ABB, ‘Bir Hitit Efsanesi Ankuva’ adlı öykü kitabı yayımlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla ilişkiler Daire Başkanlığı tarafından çocuklara yönelik hazırlanan ve Hitit Dönemi’ne ait bilgilerin yer aldığı ‘Bir Hitit Efsanesi Ankuva’ adlı öykü kitabı yayımlandı.
ABB, ‘Bir Hitit Efsanesi Ankuva’ adlı öykü kitabı yayımlandı

ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı, 7-12 yaş aralığındaki çocuklara özel olarak hazırladığı ve Hitit Dönemi’ne ışık tutan “Bir Hitit Efsanesi Ankuva” adlı öykü kitabını yayımladı.

ihs_3036.jpg

ÖYKÜLER EĞİTİCİ VE ÖĞRETİCİ

Kitabın ön söz yazısında Başkent’in tarihini gelecek nesillerin öğrenmesini amaçladıklarını vurgulayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Cumhuriyet’in Başkenti Ankara’mız ilk çağlardan itibaren farklı medeniyetlerin hüküm sürdüğü sürekli bir yerleşmeye sahne olmuştur. Helenistik döneme kadar yazılı belgelerde Ankara hakkında bir bilgi bulunmadığından Hitit Dönemi Ankara’sı hakkındaki bilgilere ve kültüre de Orta Anadolu’daki merkezler aracılığıyla ulaşılmaktadır. Kentimizin, Hititlerin Ankuva adlı kentinin yerine Frigya Krallığı’nca ve efsaneye göre Frig Kralı Midas tarafından gemi çapası (Anker) bulunan bir yere kurulduğu tarihçiler tarafından ifade edilmektedir. Kentimizin kadim tarihi bağlamında bizler de Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bu kitapta Ankara tarihinin özellikle Hitit Dönemi’ne ve Ankara sınırları içinde kalan Hitit Uygarlığı kalıntıları ile Hititlilerin Ankuva adlı kenti üzerinde kurgusal bir hikâyeye yer verdik. Bunu ortaya koyarken de öykülerin, içerdiği tarihsel ve mitsel bilgilerle okuyucu üzerinde eğitici ve öğretici bir rol üstlenmesini amaçladık. Bu sayede sizler de Ankara’mızı daha yakından tanıyarak öykü kahramanlarının başından geçen maceralarla hem eğlenecek hem de öğreneceksiniz.”

metin-ipek.jpg

MİNİKLER YAKINDAN ÖĞRENECEK 

Kitap; Ankuva’nın Doğuşu, Ya da Taşı, On dördüncü Yazıt, Bitik Höyüğü, Gavur Kalesi ve Gordion’da Gizemli Gece olmak üzere 6 bölümden oluşuyor. Hitit mitolojisi, hitit tarihi ve Ankara Ulus bölgesinde yer alan Çengelhan, Suluhan gibi tarihi mekânların detaylı tarihini de kaleme alan yazar Metin İpek 120 sayfadan oluşan kitap ile ilgili, “Ankara’nın kadim tarihi bağlamında özellikle Ankara’daki Hitit İmparatorluğu yerleşkelerinin 7-12 yaş arası çocuklarımıza tanıtımını amaçladık. Hitit İmparatorluğu’nun Ankuva adlı şehrinin Ankara’da olduğu ile ilgili belirsizlikleri gidermek ve bunun üzerinden kurgusal bir hikâye kurarak çocuklara öğretmek için bu hikayelere yer verdik” dedi.

Emniyet Mahallesi, Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle adresinde yer alan Büyükşehir Belediyesi hizmet binasından ücretsiz olarak temin edilebilecek olan ‘Bir Hitit Efsanesi Ankuva’ adlı kitap için talep olması halinde okullara da dağıtım yapılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beypazarı Belediyesi, Akdeniz Belediyesi ile Kaymaklı Belediyesi arasında "Kardeş Şehir" protokolü imzalandı13 Haziran 2022 Pazartesi 00:23
  • ABB'de “İş Sağlığı ve Güvenliği 2022 Yılı Koordinasyon Toplantısı” gerçekleştirdi13 Haziran 2022 Pazartesi 00:22
  • Çamlıdere Barajı zarar gördü13 Haziran 2022 Pazartesi 00:21
  • Zarafetin Adı Agat adlı fotoğraf ve obje sergisiyle Çubuk'un tanıtımı yapıldı13 Haziran 2022 Pazartesi 00:20
  • Başkentteki selde hayatını kaybeden İlkay Yiğit'in cenazesi toprağa verildi12 Haziran 2022 Pazar 15:04
  • Ankara'da sele kapılan kişi için ekipler seferber oldu12 Haziran 2022 Pazar 15:02
  • Ankara'da Başkent Kültür Yolu Koşusu düzenlendi12 Haziran 2022 Pazar 10:36
  • Ankara'da şiddetli yağmur; yollar göle döndü, evleri su bastı12 Haziran 2022 Pazar 09:57
  • Altındağ Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Altındağlılara türkü şöleni yaşattı11 Haziran 2022 Cumartesi 04:21
  • Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, atık malzemeleri sanata dönüştürdü11 Haziran 2022 Cumartesi 03:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti