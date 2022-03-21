ABB, cenaze yakınının uçak bileti ücretini karşılayacak

Büyükşehir Belediyesi, Türk Hava Yolları ile imzalayacağı protokol kapsamında bundan sonra başka ile defnedilecek cenazenin bir yakınının uçak bilet ücretini de karşılayacak.

Mart ayı Belediye Meclisi toplantısında gündeme gelen Başkanlık yazısının kabul edilmesiyle bundan sonra Büyükşehir Belediyesi kent dışı defin işlemlerinde cenaze yakını bir kişinin uçak bileti ücretini de karşılayacak. Mezarlıklar Daire Başkanlığı, Türk Hava Yolları (THY) ile kısa bir süre içinde protokol imzalayacak.

DEFİN İŞLEMLERİNİ HIZLANDIRACAK UYGULAMA

Cenazelerin şehir dışına havayolu ile taşınması taleplerinin artması üzerine bu uygulamayı hayata geçirme kararı alan Büyükşehir Belediyesi, Ankara’da vefat eden bir kişinin bir yakınının uçak bileti ücretini tek yön olarak karşılayacak.

Bugüne kadar havayolu ile bir refakatçinin yüzde 20 indirimli uçak bileti ücretini karşılayan ve ücretsiz cenaze naklini gerçekleştiren Mezarlıklar Daire Başkanlığı, yeni düzenlemeyle havayoluyla bir cenaze yakının uçak bileti ücretini ödeyerek daha kısa sürede defin yapılacak kente ulaşımını sağlayacak.

Türk Hava Yolları (THY) ile imzalanacak protokol kapsamında cenaze yakınlarından bir kişi yüzde 20 indirimli bilet uygulamasından yararlanmaya devam edecek.

CENAZE YAKININA EKONOMİK YÖNDEN DE DESTEK

Yeni düzenlemeyle cenaze naklini hızlandırarak vatandaşlarının acılı gününde ekonomik yükünün azaltılmasını da amaçladıklarını belirten Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Bozan, şu bilgileri verdi: “Cenaze nakil hizmetleri aslında belediyemiz için en önemli işlerden biri. Gerek ilçelerimize gerekse komşu şehirlerimize ve uzak şehirlere günlük ortalama 10-15 arası cenaze nakil ediyoruz. Son 2 yılda cenaze araç filomuza 65 araç daha ekledik ve şu anda 87 cenaze aracıyla hizmet veriyoruz. Biz yine karayolunun dışında özellikle uzak yerlere de cenaze gönderiyoruz. Örnek veriyorum Artvin'e bir cenaze yaklaşık 24 saatte gidiyor karayoluyla. Biz uçak aracılığıyla da gönderiyoruz. Uçakla gönderirken daha önceki meclis kararıyla kargo bölümüyle bir anlaşma yapmıştık, bu şekilde ücretsiz olarak cenazeyi gönderiyorduk ama cenaze yakınlarının uçakla cenaze naklinin sağlaması konusunda çok ciddi talepleri oldu. Bizler cenazeyi uçakla gönderiyoruz ama yakını burada kalıyordu. Dolayısıyla cenazenin karşılanması oradaki işlemlerin yürütülmesi ile alakalı özellikle birinci derecedeki yakınları çok ciddi sıkıntılar yaşıyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın talebi ile bir meclis kararı çıkardık ve böylece cenaze yakınlarından birini cenazeyle beraber uçakla ücretsiz göndereceğiz. Böylece cenazeyi kim karşılayacak problemini de ortadan kaldırmış olacağız. Önümüzdeki hafta protokol imzalandıktan sonra da bu hizmeti yürürlüğe koymuş olacağız.”

Mezarlıklar Daire Başkanlığı yıllık ortalama 2 bin cenazeyi Türk Hava Yolları ile Ankara dışına gönderiyor.