ABB, “Çöpe Atılmak İçin Yetiştirilmiş” sergisine ev sahipliği yapacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ülke genelinde gıda kayıplarını azaltmak ve gıda israfının önüne geçmek amacıyla “Çöpe Atılmak İçin Yetiştirilmiş” temalı fotoğraf sergisine 15 Şubat tarihine kadar ev sahipliği yapacak.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle israfla mücadelede farkındalık oluşturmak için düzenlenen fotoğraf sergisi, Kızılay Metro Sanat Galerisi’nde Başkentlilerle buluştu.

Toplum ve çevre sağlığını önceleyen projelere imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, gıda israfında

da farkındalık yaratmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle “Çöpe Atılmak için Yetiştirilmiş” temalı fotoğraf sergisine Kızılay Metro Sanat Galerisi’nde ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi, ülke genelinde gıda kayıpları ve israfı azaltmayı, ulusal ve küresel çapta önlemler alarak bunu gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.

FOTOĞRAFLAR ÇÜRÜME AŞAMALARI VE GIDA İSRAFINI TASVİR EDİYOR

ABB Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Çınkı, Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık ve Avrupa Birliği Uyum Daire Başkanı Zeynep Özkan’ın da katıldığı sergi açılışına Başkentliler de yoğun ilgi gösterdi.

Avusturyalı sanatçı Klaus Pichler’in gıda ürünlerinin çeşitli çürüme aşamalarını ve aşırı derecede gıda israfını tasvir eden 32 fotoğrafının yer aldığı sergiye ev sahipliği yaparak toplumda farkındalık oluşturulması ve gıda israfının önlenmesi için her düzeyde faaliyetin teşvik edilmesini hedeflediklerini vurgulayan Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Doğal kaynakların kısıtlı olduğu ve nüfusun hızla artmasının beklendiği dünyamızda, gıda kayıpları ve israfını azaltmak için ulusal ve küresel çapta önlemler almak gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzdur. Bu hedefe ulaşabilmek için bütün paydaşların planlı bir şekilde iş birliği yapması gerekiyor. Burada stant açan ABB’nin iştirak şirketi olan BELKA A.Ş. ise Türkiye’de yine bir ilk olacak Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kampüsü’nü kurmuş olup, bu tesis toplam 13 bin 400 metrekare alan üzerine inşa edilmiştir. ‘Topraktan aldığımızı toprağa verelim’ sloganıyla yazın Ankara’daki park ve bahçelerden biçilen çimleri, kışın sebze halindeki meyve ve sebze atıklarını toplayıp kompostlayarak organik gübreye dönüştürüp tekrar park ve bahçelerde kullanımını sağlamayı planlıyoruz.”

AMAÇ: GIDA İSRAFINA KARŞI FARKINDALIK OLUŞTURMAK

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık, “Üretilen gıdanın üçte biri kayboluyor. Bunun da maliyeti çok yüksek. Bu nedenle daha az israf etmemiz gerekiyor” derken, insanlara gıdalarını neden israf etmeyeceklerini ve nasıl bu israfı önleyeceklerine dair sosyal medya üzerinden pek çok paylaşımda bulunduklarının altını çizen Avrupa Birliği Uyum Daire Başkanı Zeynep Özkan, şu bilgileri verdi:

“2020 yılında başladığımız ‘Gıdanı koru, sofrana sahip çık’ kampanyasının yine tüketiciye ulaştığı başka bir etkinlikte hem Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü hem de Ankara Büyükşehir Belediyesi ile beraberiz. Metro İstasyonunda gerçekleşen bu sergi gerçekten çok önemli. Çünkü bizler uzun süren bir hazırlık aşaması geçirdik. Türkiye'de ilk kez gıda kaybı israfını azaltmak, önlemek ve geri dönüştürmek üzere gerçekleşen strateji planının eylem planını yayınladık. Ayrıca Guinness dünya rekoru kırdık. 790 bin kişiden söz aldık ve bu ödül de Türkiye’nin oldu.”

Sergiyi gezen Başkentlilerden Yaşar Kurçözey de dikkat çekici sergi hakkındaki izlenimlerini, “Toprağa sahip çıkmak tohuma sahip çıkmak demektir. Bu sergi insanlarda bilinç oluşturması açısından oldukça yararlı. Her türlü israf etmeye kesinlikle karşıyım. İsraf hem ülke ekonomisine ve doğaya hem de kendi bütçemize zarar veriyor. İnsanları daha duyarlı olmaya davet ediyorum” sözleriyle ifade etti.

BELKA A.Ş KENDİ ÜRETTİĞİ DOĞAL ÜRÜNLERİNİ SERGİLİYOR

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BELKA A.Ş de kendi bünyesinde ürettiği yonga, pelet ve gübre çeşitlerini açtığı stantta sergiliyor.

Gıda kaybı ve israfının sebepleri ve çözümleri üzerine farkındalık yaratılması, israfın önlenmesi ve azaltılmasına yönelik eğitimler verilmesi ve tüketicilerin bilinç düzeylerinin artırılması amacıyla benzer etkinliklerin periyodik aralıklarla düzenlenmesi hedeflenirken, “Gıdanı koru, sofrana sahip çık” temalı sergi, 15 Şubat 2022 tarihine kadar Kızılay Metro Sanat Galerisi’nde ziyarete açık olacak.