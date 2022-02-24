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ABB EGO Spor, ASKİ Spor ve Ankaraspor adını dünyaya duyurmaya başladı

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren A.B.B EGO Spor, ASKİ Spor ve Ankaraspor, ulusal ve uluslarası müsabakalarda başarı rekorları kırarak adını dünyaya duyurmaya başladı.
ABB EGO Spor, ASKİ Spor ve Ankaraspor adını dünyaya duyurmaya başladı

07-13 Şubat 2022 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 49 ülkeden yaklaşık bin 500 sporcunun katıldığı ve 2024 Paris Olimpiyatları için puan kazandıran ‘ 9. Uluslararası Türkiye Açık Taekwando Şampiyonası’na katılan Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor, önemli bir başarıya imza attı.

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Turnuvada 16 madalya ile en çok madalya kazanan spor kulübü olan Ankaraspor, 2024 Paris Olimpiyatları öncesi tarihi bir başarı elde etti.

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Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor Kulübü sporcularından;
-Elifsu Özpayı, Bilge Nur Karakurt, Emre Talha Evin, Murat Semih Uzun ve Sıla Irmak Uzuncavdar altın madalya,
-İbrahim Öter, Bogachan Ceylan, Rüveydanur Evin gümüş madalya,
-Elif Aktepe, Melisa Karakuş, Atilla Yurdakul, Büşra Öztürk, Berat Can Demir, Zehra Gürbüz, Ahmet Arif Gül ve Yunuscan Akkayun da bronz madalya kazandı.

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WUSHU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA DA 28 MADALYA
Aldığı sonuçlarla başarıdan başarıya koşan Ankaraspor Kulübü, 05-16 Şubat 2022’de Antalya’da düzenlenen ‘WUSHU Türkiye Şampiyonası’na da 38 sporcu ile katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor Kulübü sporcuları turnuvada 28 madalya kazanarak Başkent Ankara’ya çifte sevinç yaşattı.

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