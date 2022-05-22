ABB, Etimesgut İstasyon Caddesi için harekete geçti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentte trafik sorunun kangrene döndüğü noktalardan biri olan Etimesgut İstasyon Caddesi için harekete geçti. Alternatif bulvar çalışmalarında sona yaklaşan ABB katılımcı yönetim anlayışı doğrultusunda mevcut caddenin geleceği

Başkent’te katılımcı yönetim anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentte trafik sorunu olan bölgelerde esnaf ve vatandaşların görüş ve önerilerini dinleyerek çözüm odaklı proje geliştiriyor.

Yıllardır çözülemeyen Etimesgut İstasyon Caddesi’nin trafiğini rahatlatacak projeleri aşama aşama hayata geçiren ABB, bir yandan alternatif bulvar çalışmalarında sona yaklaşırken bir yandan da mevcut caddenin geleceğini bölge esnafı ile masaya yatırdı.

ŞEHİR MERKEZİ YÖNÜNDE ŞERİT SAYISI 3’E ÇIKARILACAK

Mevcut cadde için hazırlanan yeni bir projeyi “Etimesgut İstasyon Caddesi Yenileme Projesi İstişare Toplantısı” düzenleyerek bölge esnafına anlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi, tek yön şeklindeki caddenin şehir merkezi istikametindeki şerit sayısını 2’den 3’e çıkarmayı planlıyor.

Ankara Ticaret Odası (ATO), Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB), Ankara Kent Konseyi temsilcileri ve bölge esnafı ile bir araya gelinen toplantıda proje sunumunu yaparak esnafın sorularını da yanıtlayan Fen İşleri Daire Başkanlığı Proje Şube Müdürü Seçkin Aşıcı, “ABB olarak şehir içerisindeki trafik sorunlarına yönelik pek çok noktada çözümler üretiyoruz. Etimesgut İstasyon Caddesi de uzun soluklu bir projedir. Bu cadde için bir çalışma yaptık ve sizin fikirlerinizi, sorularınızı almaya geldik” dedi.

BÖLGE ESNAFININ GÖRÜŞÜ SORULDU

Bölgedeki esnafın fikirlerinin alınmasının önemine vurgu yapan Ankara Ticaret Odası Genel Sekreteri Gökhan Özdemir ise şöyle konuştu:

“Ankara Büyükşehir Belediyesinin Etimesgut İstasyon Caddesi ile ilgili yeni bir projesi var. Daha önce de buna benzer Ulus’ta Anafartalar Çarşısı ve Posta Caddesi ile ilgili yaptık. ATO ve ANKESOB ile bağlantıya geçerek, buradaki üyelerimizin en az şekilde etkileneceği ve onların da fikirlerini alarak bu projeleri geliştirmişlerdi. Şimdi de İstasyon Caddesi ile ilgili bu projeyi hayata geçirmeden önce sizlerle bir araya gelip, sizlerin de fikirlerini alarak bu projeyi hayata geçirmeyi planlıyorlar. Biz bunun hem Anafartalar hem de Posta Caddesi’nde faydalarını gördük.”

Katılımcı yönetim anlayışı ile hayata geçirilmesi planlanan projeler öncesinde esnafın görüşünün sorulmasının yararlı olduğunu belirten ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar ise “Sayın Mansur Yavaş’a ve ekibine teşekkür ediyorum. ‘Yap da kim ne derse desin’den ziyade bizlerle bir araya geldiler. Fikirlerimize başvurup, bilgi verdiler” derken, AKK Başkan Yardımcısı Lale Özgenel de düşüncelerini, “Burada Etimesgut’un önemli caddelerinden biri için istişare toplantısındayız. Herkese hayırlı olmasını dilerim” sözleriyle paylaştı.

Projenin geleceğini belirleyecek toplantıya katılan bölge esnafı yeni projenin işlerini nasıl etkileyeceğine yönelik görüş ve önerilerini tek tek dile getirdi.