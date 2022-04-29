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ABB, ihtiyaç sahiplerinin eczane borçlarını kapatılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi sağlık nedeniyle eczanelere borcu olan ihtiyaç sahiplerinin borçlarını kapatarak destek oluyor. 
ABB, ihtiyaç sahiplerinin eczane borçlarını kapatılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye örnek olan projelere imza atmaya devam ediyor. Eğitimde fırsat eşitliği konusunda Başkentli öğrencilere de kırtasiyeden internete, sınav ücretinden doğal gaza kadar birçok konuda destek veren ABB Başkanı Mansur Yavaş, SMA hastalığı ile mücadele için evlenecek çiftlere ücretsiz test desteği başlatarak da öncü oldu. 

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Her platformda ‘iyilik bulaşıcıdır’ diyen Yavaş vatandaşların sağlık hakkından mahrum kalmaması için de Ramazan Bayramı öncesi yeni bir destek uygulamasını başlattıklarını açıkladı. Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla eczane borcu olan vatandaşların bu borçlarını kapatacaklarını belirten Yavaş, “İmkânsızlıklar kimseyi sağlık hakkından mahrum etmesin diye harekete geçtik. Ankara Eczacı Odası ile yaptığımız protokol kapsamında 3 bine yakın hemşehrimizin aileleriyle beraber ilaca erişimini sağlamak amacıyla eczane borçlarını kapatıyoruz” dedi. 

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