ABB ile UNICEF çocukluk eğitimi alanında ortak çalışacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve UNICEF Ülke Temsilcisi Regina De Dominic tarafından imzalanan iş birliği protokolü ile 2022 yılının sonuna kadar 4 binden fazla çocuğa ve aileye ulaşılması hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu (UNICEF) ‘Erken Çocukluk Eğitimi’ alanında birlikte çalışacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile UNICEF Ülke Temsilcisi Regina De Dominic tarafından başkanlık makamında imzalanan iş birliği protokolü ile ‘Erken Çocukluk Eğitimi’ kapsamında bir çalışma planı hazırlanacak. Bu doğrultuda 2022 yılının sonuna kadar 4 binden fazla çocuk ve aileye ulaşılması planlanıyor.

YAVAŞ: “ÇOCUKLARIN EĞİTİM HAKKINA EŞİT BİR ŞEKİLDE KATILMALARININ ÖNÜNÜ AÇACAK”

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Çınkı, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar, Dış İlişkiler Daire Başkanı Ramazan Kabasakal ve UNICEF Ülke Temsilcisi Yardımcısı Rory Robertshaw ile UNICEF heyetinin de yer aldığı protokol töreninde konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş UNICEF ile yapılan protokolün ileride yapılacak çalışmalar için örnek olmasını dileyerek, “Çocukların eğitimi ve kadınların istihdama katılmasını destekleyecek bu projeyi olumlu buluyoruz” dedi.

Törende Ankara Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmalardan da örnekler veren Yavaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Erken yaştaki çocukları eğitime hazır hâle getireceğiz. Ankara’da 240 bin aileye sosyal yardım yapıyoruz. Çocuklarının da diğer çocuklarla eşit olması ve eğitimlerine devam edebilmeleri için servis ücretlerini ödeme kararı aldık. 230 bin çocuğa kırtasiye yardımı yaptık. Pandemi nedeniyle herkes çok zor durumda çünkü. Yaklaşık 30 bine yakın öğrenciye de internet yardımı yaptık. Ülkemizde sınavlar var. Yine bu çocuklarımızın sınav ücretlerini biz yatırıyoruz. Türkiye’de ilk defa uygulanan 2 projemiz var. Bu çocukların, eğitime erken yaşta başlayacak çocukların besin yetersizliği var. Yine bu ailelere, her ay 1 kilo et ve süt ürünlerinden alabilecekleri ücreti kartlarına tanımlıyoruz. Ne kadar isabetli bir iş yaptığımızı da şuradan anladık. İlk açıkladığımızda bana gelen teşekkür mailinde, ‘3 aydır çocuğum benden köfte istiyor ve yapamıyordum’ yazıyordu. Pandemi herkesi çok kötü etkiledi. Son olarak da, bazı yoksul aileler servis ücretlerini ödeyemediği için çocuklarını okula gönderemiyordu. Başvurular 12 bine yaklaştı, bunları da biz ödüyoruz. Bugün yaptığımız protokol inşallah gençlerin de bu çocukların da eğitim hakkına eşit bir şekilde katılmalarının önünü açacak. Biz de inşallah bu protokolü büyüterek, geliştirerek ilerleriz.”

DOMINIC: “BESLENME VE COVİD İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARINIZ ÇOK DEĞERLİ”

İmzalanan iş birliği protokolünün çok değerli olduğunu belirten UNICEF Ülke Temsilcisi Regina De Dominic ise şöyle konuştu:

“Sizlerin de dediği gibi pek çok çocuğu ve ailelerine ulaşmak, çocukların eğitimine erken yaşta devam ederken ailelerin de istihdama devam ediyor olmasını sağlamak bizler için çok önemli. Bu alanda çalıştığımız için çok mutluyuz. Sizinle birlikte yaklaşık 4 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Bu çocukların arasında Suriyeli, Afgan ve Türkiye’deki yoksul ailelerin çocukları olacak. Bu çalışmalarımız sayesinde çocukların hem eğitime erişiminin sağlanması ve hepsine eşit fırsatların sunulabilmesini hedefliyoruz. Sizi ve ekibinizi tebrik etmek ve teşekkür etmek istiyorum. Umut ediyorum ki bu ortaklığımızı başka seviyeye taşıyabiliriz. Girişimleriniz için özellikle teşekkür ediyorum. Hem beslenme ile ilgili hem de Covid-19 ile ilgili çalışmalarınız çok çok değerli.”

KALİTELİ ÖĞRENME ORTAMI OLUŞTURULACAK

Protokol kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesinin çocuklara yönelik hizmet verilen merkezlerinde erken çocukluk eğitimi yaygınlaştırılacak.

Program planı çerçevesinde çocuk merkezlerinde 20 oyun odası açılacak. Kaliteli öğrenme ortamının oluşturulması amacıyla oyun odaları; çocuk dostu mobilyaların yanı sıra oyuncaklar, hikaye kitapları, yapbozlar ve müzik aletleri gibi yaşa uygun öğrenme materyalleriyle donatılacak. Çocukların gelişimi ve örgün eğitime hazırlıkları desteklenirken; çocuklara hizmet veren merkezlerde ebeveynlerin de katıldığı faaliyetler toplum temelli ‘Erken Çocukluk Eğitimi’ programını tamamlayıcı nitelikte olacak.

Bu çalışmalara ek olarak çocuk merkezlerinde oyuncak kütüphaneleri de kurulacak. Bu oyuncak kütüphaneleri, bir yandan çocukları oyun odalarına çekerken diğer taraftan ev ortamında oyun fırsatlarını da zenginleştirecek.

MAHALLELERDE ERKEN ÖĞRENME FESTİVALLERİ DÜZENLENECEK

UNICEF ile sahada ortak çalışmalara imza atacak olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te 20’den fazla mahallede erken öğrenme etkinlikleri düzenleyecek.

Eğitim programıyla farklı kırılgan kesimlerden çocuklar Ankara Büyükşehir Belediyesi oyun odalarına yönlendirilerek mahalle düzeyindeki faaliyetlerle desteklenecek. Büyükşehir Belediyesi ayrıca çocukları mahallelerde düzenlenen Erken Çocukluk Eğitimi programına katılmaya teşvik etmek için hazırlanan kitleri tedarik edecek ve dağıtacak. Oyunun ve Erken Çocukluk Eğitimi’nin önemi konusunda farkındalık yaratmak, küçük yaştaki çocukları ve ailelerini çocuklara hizmet veren merkezlere yönlendirmek için de mahallelerde erken öğrenme festivalleri etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Erken Çocukluk Eğitimi (EÇE) öğretmenleri kapasite geliştirme faaliyetleri ile mesleki gelişimleri yakından izlenecek ve teknik uzmanlar tarafından da kendilerine destek verilecek.