  • BIST 4.657,00
  • Altın 1063.39
  • Dolar 18.5865
  • Euro 19.2381
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 2 °C
»

ABB, Jandarma, POMEM, Astsubay Eğitim Merkezi alanlarına hazırlık kurslarına ek kontenjan açtı

Büyükşehir, Jandarma ve Polis Meslek Yüksekokulu ile Astsubay Eğitim Merkezi alanlarında sınava katılacaklara ücretsiz hazırlık kursu açtı. 120 kişilik ek kontenjan için adaylar, 16 Kasım’dan itibaren “www.ankara.bel.tr” adresinden başvurabilecek.
ABB, Jandarma, POMEM, Astsubay Eğitim Merkezi alanlarına hazırlık kurslarına ek kontenjan açtı

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesinin; Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Bekçilik Sınavı, Jandarma, Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) ve Astsubay Eğitim Merkezi (ASEM) alanlarındaki adaylara yönelik başlatılan ücretsiz hazırlık parkur kursları devam ediyor. 

yns_1875.jpg

16 KASIM’DAN İTİBAREN

Kadın ve Aile Hizmetleri ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, gelen yoğun talepler üzerine 120 kişilik ek kontenjan açtı.  Fiziki yeterlilik parkuru hazırlık kursuna katılmak isteyen adaylar, 16 Kasım 2022 tarihinden itibaren “http://www.ankara.bel.tr” adresi üzerinden başvuru yapabilecek.


 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABB, Jandarma, POMEM, Astsubay Eğitim Merkezi alanlarına hazırlık kurslarına ek kontenjan açtı16 Kasım 2022 Çarşamba 00:45
  • Hanım evlerinde Dünya Diyabet Günü farkındalık eğitimi düzenlendi16 Kasım 2022 Çarşamba 00:07
  • Kastamonu'da selde denize sürüklenen eşyalardan oluşturulan sergi, sanatseverlerle buluştu15 Kasım 2022 Salı 03:30
  • Selçuklu Hanımlar Konağı’nda Bil Bakalım Oyunu'nda bilgiler yarıştı15 Kasım 2022 Salı 02:35
  • Kahramankazan Offroad Kulübü tarafından düzenlenen offroad oyunları başladı15 Kasım 2022 Salı 02:27
  • Görme Engelliler Federasyonu Başkanlığa yeniden Haldun Kırkık seçildi.15 Kasım 2022 Salı 02:22
  • Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan gençlerin yaptığı elektrikli aracın başına geçti15 Kasım 2022 Salı 01:18
  • Pursaklar’da dikey bahçe projeleri hayata geçti15 Kasım 2022 Salı 01:15
  • Beypazarı’nda 20 Kıbrıs Gazisi KKTC'ye uğurlandı15 Kasım 2022 Salı 00:13
  • Altındağlı Çocuklar ‘Karagöz’ün Bahçesinde’ buluşuyor15 Kasım 2022 Salı 00:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti