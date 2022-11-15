ABB, Jandarma, POMEM, Astsubay Eğitim Merkezi alanlarına hazırlık kurslarına ek kontenjan açtı

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesinin; Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Bekçilik Sınavı, Jandarma, Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) ve Astsubay Eğitim Merkezi (ASEM) alanlarındaki adaylara yönelik başlatılan ücretsiz hazırlık parkur kursları devam ediyor.
16 KASIM’DAN İTİBAREN
Kadın ve Aile Hizmetleri ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, gelen yoğun talepler üzerine 120 kişilik ek kontenjan açtı. Fiziki yeterlilik parkuru hazırlık kursuna katılmak isteyen adaylar, 16 Kasım 2022 tarihinden itibaren “http://www.ankara.bel.tr” adresi üzerinden başvuru yapabilecek.
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