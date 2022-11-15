ABB, Jandarma, POMEM, Astsubay Eğitim Merkezi alanlarına hazırlık kurslarına ek kontenjan açtı

Büyükşehir, Jandarma ve Polis Meslek Yüksekokulu ile Astsubay Eğitim Merkezi alanlarında sınava katılacaklara ücretsiz hazırlık kursu açtı. 120 kişilik ek kontenjan için adaylar, 16 Kasım’dan itibaren “www.ankara.bel.tr” adresinden başvurabilecek.