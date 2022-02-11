ABB, kırsal bölgelerde okuma yazma kursu başlattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi kırsal bölgelerde okuma yazma bilmeyen kadınlara yönelik okuma-yazma kursu başlattı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ve Çubuk Kadınlar Lokalinde başlatılan kursa katılan 26-84 yaş arasındaki 14 kadın üye için okuma bayramı düzenlendi. İstiklal Marşı’nı okuyan kadınlar duygusal anlar yaşadı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ‘kadın dostu’ uygulamalarına bir yenisini daha ekledi.

Başkent’te eğitim projelerine ağırlık vermeyi sürdüren Büyükşehir Belediyesi özellikle kırsal bölgelerde okuma yazma bilmeyen kadınlara yönelik okuma-yazma ve öğrenme kursu başlattı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından eylül ayında Çubuk Kadınlar Lokalinde hayata geçirilen kursa, 26-84 yaş arasındaki kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

İLK OKUMA BAYRAMINDA OKUMA YAZMA ÖĞRENEN KURSİYERLERE BAŞARI BELGESİ VERİLDİ

Okuma yazmayı söken kadınlar için ilk kez düzenlenen ‘Okuma Bayramı’nda İstiklal Marşı başta olmak üzere çeşitli şiirler okuyan kadın üyeler duygusal anlar yaşadı.

Başarı belgesi alan ve kırmızı kurdele takılan kadınlara hikâye kitabı da hediye eden Çubuk Kadınlar Lokali İdarecisi Derya Yalgı, kursun amacı hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Kırsal kesimdeki kadınlar bize başvurarak okuma yazma bilmediklerini bundan dolayı da toplumsal hayatta yaşadıkları zorlukları anlattılar. Biz de kadınlarımıza destek olabilmek için okuma yazma kursu akademisini açtık. 26-84 yaş aralığındaki 14 kadın burada okuma yazmayı öğrendi. 5 ay boyunca çok emek verdiler. Emeklerinin karşılığında da bugün ilk okuma bayramımızı yaptık. Öğrencilerden birçoğu gösterdikleri çaba nedeniyle beni şaşırttı. Pes etmeden haftanın 5 günü 2 saat gelmeye devam ediyorlar. Biz de elimizden gelen tüm desteği vermeye çalışıyoruz. Bu projenin içinde olduğumuz için de gururluyuz.”

“OKUMAK ÖZGÜRLÜKTÜR”

‘Okumak özgürlüktür’ sözleriyle düşüncelerini dile getiren ve okumanın yaşı olmadığını kanıtlayan kadın üyeler, yaşadıkları mutluluğu şu sözlerle ifade ettiler:

-Türkan Uzoğlu (56): “Buradan herkese söylüyorum. Girdiğin sokağın adını bilmeden, gittiğin yerin adı ne bilmeden yaşamak çok zordu. Eşime veya başkasına muhtaç kalıyordum. Okuma yazma öğrendiğim için çok mutluyum. Okumak hayatı anlatıyor. Bundan sonra yalnız başına her yere gidebilirim.”

-Seyide Büyükkafadar (66): “Çocukluğumdan beri okumayı çok istedim. Bize ışık tuttular. Biz harf bile bilmiyorduk. Bu yaştan sonra okuma yazmayı öğrenmek gurur verici.”

-Eda Nur Türk (27): “Okuma yazma öğrendim.Her gün buraya gelip okumayı öğrenmek çok zevkliydi. Okuma yazma öğrendiğim için çok mutluyum.”

-Gülbeyaz Yılık (84): “Okumayı çok istiyordum. Okumanın yaşı başı olmaz her zaman okuyabiliriz. Ben kararlıyım, okumayı öğrenmek için kendim heves ettim. Okumayı bilmeyenler çaba göstersin ve öğrensinler. Bize bu fırsatı veren herkese teşekkür ederim.”

-Makbule Arslan (42): “Okuma yazmayı bilmek çok güzel bir duygu. İş imkanı oluyordu ama okuma yazmayı bilmediğim için işe giremiyordum. Bir yere gitmek isteyip yalnız gidemiyordum ama artık tek başına gidebileceğim. Bir kişiye soru sorunca mahcup oluyordum. Ben başardım herkes başarabilir.”

Eylül ayında başlayan okuma-yazma öğrenme kursu haziran ayına kadar devam edecek. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı gelecek talep doğrultusunda okuma yazma kursları açmayı sürdürecek.

