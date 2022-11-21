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ABB mazgal tıkanmasına karşı yaprak temizliği gerçekleştirdi

Başkentlilerin sağlıklı, temiz ve güvenilir bir ortamda yaşayabilmesi için çalışmalarını 7/24 sürdüren ABB, cadde ve bulvarlarda dökülen ağaç yapraklarının mazgalları tıkayarak taşkınlara yol açmaması için temizlik çalışması gerçekleştiriyor.
ABB mazgal tıkanmasına karşı yaprak temizliği gerçekleştirdi

Çalışmalarını 7 gün 24 saat aralıksız sürdüren ABB ekipleri bir yandan cadde ve bulvarları dökülen ağaç yapraklarının mazgalları tıkayarak taşkınlara yol açmaması için süpürürken diğer yandan da dökülen yapraklar nedeniyle dolan mazgallarda temizlik yapıyor. Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri günlük 2 bin 750 noktada çalışmalarını rutin olarak sürdürürken, ASKİ ekipleri ise yıllık ortalama 150 binin üzerinde mazgal ve rögarda temizlik çalışması yapıyor.

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30 BİN MAZGAL VE RÖGAR TEMİZLENDİ

ASKİ Genel Müdürlüğü 150 personel, 45 vidanjör ile tazyikli ve kombine araçlardan oluşan ekibinin yanı sıra yapılan temizlik ihalesi kapsamında 18 personel, 12 kombine tanker araçlar ile 7/24 esasıyla 25 ilçede çalışmalarını rutin olarak sürdürüyor. Yılda ortalama 150 binin üzerinde mazgal ve rögarda temizlik yapan ASKİ ekipleri, sonbaharın gelmesinin ardından yağışlar nedeniyle oluşabilecek taşkınların önüne geçilebilmesi amacıyla son 2 ayda 30 bin mazgal ve rögarı temizledi. 

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GÜNLÜK 12 KAMYON YAPRAK TOPLANIYOR

Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri; altyapıda aksaklıklara yol açmaması, mazgalları tıkayarak taşkınlara sebebiyet vermemesi ve kaldırımlarda kaygan zemin oluşturmaması için dökülen yaprakları cadde ve bulvarlardan temizliyor. Temizlik ekipleri; günlük ortalama 2 bin 750 noktada 815 personel ve 246 araç ile su baskını olabilecek mahalleler ve kritik noktalar öncelikli olmak üzere mazgalların üzerinde biriken yaprakları temizliyor. Çalışmalarda; sadece süpürme araçları ile günlük ortalama 12 kamyon yaprak toplanıyor. Ekipler ayrıca vatandaşların güvenli bir şekilde yürüyebilmesi, kayganlaşan yapraklar nedeniyle zorlanmaması amacıyla da kaldırımlarda yaprak temizliği yapıyor. 


 

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