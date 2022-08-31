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ABB: “merkez ve kırsal ilçelerde insan sağlığını önceleyen çalışmalar devam ediyor”

Balâ ilçesine bağlı Büyükcamili, Küçükcamili ve Kesikköprü mahallelerinde toprağın üretkenliğini artırmak amacıyla başlatılan 30 kilometrelik drenaj çalışmasının 23 kilometresi tamamlanarak, çalışmanın sonuna gelindi.
ABB: “merkez ve kırsal ilçelerde insan sağlığını önceleyen çalışmalar devam ediyor”

Ankara Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçelerde olduğu kadar kırsal ilçelerde da yıllardır devam eden su sorunlarını birer birer çözmeye devam ediyor. Toplum sağlığını korumak için yoğun mesai harcayan Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu doğrultuda, Balâ ilçesine bağlı Büyükcamili, Küçükcamili ve Kesikköprü mahallelerinde başlattığı 30 kilometrelik drenaj çalışmasında sona yaklaştı.

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Kalan 7 kilometre kısa sürede tamamlanacak

Toprağın üretkenliğini artırmak, fazla taban suyunun ve yağış sularının kontrollü olarak arazi dışarısına iletilmesi amacıyla bölgede hummalı bir çalışma yürüten Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kalan 7 kilometredeki çalışmaları da kısa sürede bitirmeyi hedefliyor. Çalışmaların 23 kilometresini tamamladıklarını ve kalan 7 kilometrelik kısımda çalışmalara devam ettiklerini belirten Ziraat Mühendisi Ali İlker Koçak, şu bilgileri verdi: 
“Balâ ilçesi Büyükcamili, Küçükcamili ve Kesikköprü mahallelerinde toprağın üretkenliğini artırmak, fazla taban suyunun ve yağış sularının kontrollü bir şekilde tahliyesini sağlamak amacıyla 30 kilometre drenaj kanal temizliği ve kapanmış drenaj kanallarının açılması hizmetini yapmaktayız. Projenin tamamlanmasıyla arazide gözlemlenen tuzluluk ve taşkın risklerini en aza indirmeyi amaçlamaktayız.”

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“Büyükşehir’in çalışmalarından çok memnunuz”

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle muhtarları ise şu ifadeleri kullandı:
Nevzat Konukcu (Küçükcamili Mahalle Muhtarı): “Ankara Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarından çok memnunuz. Özellikle kırsal kalkınmanın bizim köye ve civar mahallelere çok büyük faydası var. Drenaj, tohum, mazot bize çok büyük desteği var. Drenaj çalışmasının da bize çok büyük faydası var. Kullanılmayan arazilerimiz o drenaj sayesinde kullanılmaya başlandı. Acı suyunu çekmeye başladı o da bizi çok rahatlattı. Motor ve traktörlerin geçemediği yollarımıza boru döşendi o da çok güzel oldu. Büyükşehirin çalışmalarından çok memnunuz.”

Hatip Aydoğan (Büyükcamili Mahalle Muhtarı): “Kırsal kalkınma çalışmalarından ve projelerinden çok memnunuz. Bugüne kadar görmediğimiz, alamadığımız hizmeti alıyoruz. Drenaj kanallarıyla ilgili 17 bin dönüm arazimiz bu çalışmalarla kurtarılmıştır. Köyümüze ayrıca hayvan yalakları, tohum desteği, nohut gibi projeleri benimsiyoruz, çok memnunuz.”

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