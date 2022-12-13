ABB Öykü Yazma Atölyesi’nde dersler başladı

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının düzenlediği “Kısa Film, Fotoğraf Sanatı, Öykü Yazma ve Kurmacanın Yapısı” atölyelerinin ilki olan “Öykü Yazma Atölyesi”nde dersler başladı.

ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının düzenlediği “Kısa Film, Fotoğraf Sanatı, Öykü Yazma ve Kurmacanın Yapısı” atölyelerinin ilki olan “Öykü Yazma Atölyesi”nde dersler başladı. Öykü Yazarı ve Eğitmen Emine Uslu tarafından verilen öykü yazma dersleri; öykü unsurlarına genel bakış, öyküde süre, karakter, zaman, mekân, öyküde boyutlar, öykü dili ve öyküde ayrıntılar gibi konuları kapsıyor.

OSMANLI YAŞAM MERKEZİ EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Osmanlı Aile Yaşam Merkezi; ilk etapta cumartesi günleri “Öykü Yazma Atölyesi”ne, hafta içi ise “Kısa Film, Fotoğraf Sanatı ve Kurmacanın Yapısı Atölyeleri”ne ev sahipliği yapacak. Öykü Yazarı ve Eğitmen Emine Uslu tarafından verilen ve 25 kişinin katıldığı derslerde; öyküde süre, karakter, zaman, mekân, öyküde boyutlar ve öykü dili gibi konular anlatılıyor.

Uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz olarak düzenlenen atölye çalışmalarına katılan adaylara katılım belgesi de verilecek. Atölye derslerinin ders programı ise şöyle:

-Pazartesi-Çarşamba 15.00-17.00 saatleri arasında (Fotoğraf Sanatı Atölyesi)

-Salı ve Perşembe 13.00-15.00 saatleri arasında (Kısa Film Atölyesi)

-Salı 15.00-17.00 saatleri arasında (Yazma Atölyesi, Kurmacanın Yapısı Atölyesi)

-Cumartesi günleri 14.30-17.00 saatleri arasında (Öykü Atölyesi)



