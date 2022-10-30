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ABB ‘Sağlık ve Kaliteli Yaşam” ile “Nitelikli Eğitim” kategorilerinde ilk sırada yer aldı

Büyükşehir Belediyesi, İnsani Gelişme Vakfı tarafından düzenlenen “İnsani Gelişme ve Sürdürülebilir Kalkınma Endeksi” çalışması kapsamında “Sağlık ve Kaliteli Yaşam” ile “Nitelikli Eğitim” kategorilerinde 30 büyükşehir arasında ilk sırada yer aldı.
ABB ‘Sağlık ve Kaliteli Yaşam” ile “Nitelikli Eğitim” kategorilerinde ilk sırada yer aldı

ABB İnsani Gelişme Vakfı’nın (İNGEV)yerel yönetimler için hazırladığı İnsani Gelişme ve Sürdürülebilir Kalkınma Endeksi’nde “Sağlık ve Kaliteli Yaşam” ile “Nitelikli Eğitim” kategorilerinde 30 büyükşehir arasında ilk sırada yer aldı. İNGEV, insani gelişmede başarı gösteren büyükşehir ve il belediyelerine çevrim içi bir lansman ile ödüllerini verdi.

81 KENT YARIŞTI 

İNGEV tarafından her yıl 30 Büyükşehir kapsamında sürdürülen bu çalışmada bu yıl 51 kent de dâhil edildi. Araştırma İGE/SKA İller modeli kapsamında 9 kategori ve 519 göstergede modellendi. Araştırmanın veri seti olarak; merkezi ve yerel-resmi kurumlardan edinilen veriler, belediye faaliyet raporlarının taranması sonucunda oluşturulan göstergeler, belediyelerin iletişim kanallarıyla gerçekleştirilen gizli vatandaş anketleriyle ortaya çıkan sonuçlar kullanıldı.

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