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ABB sel bölgesi Kastamonu'da

Büyükşehir Belediyesi Kastamonu’da meydana gelen sel felaketinin izlerini silmek amacıyla ekiplerini görevlendirdi.
ABB sel bölgesi Kastamonu'da

AFAD’ın talebi üzerine belediyenin tüm birimlerini teyakkuza geçiren ABB Başkanı Mansur Yavaş; ASKİ Genel Müdürlüğü, Kent Estetiği Daire Başkanlığı ile İtfaiye Daire Başkanlığından 7 araç ve 9 personelini Kastamonu’ya sevk edildiğini söyledi. 

Büyükşehir Belediyesi, Marmaris yangınından sonra şimdi de Kastamonu’da meydana gelen ve Türkiye’yi derinden üzen sel felaketinin yaralarını sarmak amacıyla teyakkuza geçti. ABB Başkanı Mansur Yavaş, AFAD’ın talebi üzerine belediye ekiplerini sel bölgesine gönderdi.

ABB 9 PERSONEL 7 ARAÇ İLE AFET BÖLGESİNDE

    ASKİ Genel Müdürlüğü, İtfaiye Daire Başkanlığı ve Kent Estetiği Daire Başkanlığına ait vidanjör, mini avant, dalgıç pompa, jeneratör ve motopompun içinde bulunduğu 7 araç ve 9 personel afet bölgesine ulaşarak çalışmalara başladı. Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, “Kastamonu ilinde meydana gelen sel felaketinin yaralarını sarmak üzere ekiplerimiz afet bölgesine ulaştı. Bölgedeki vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Dualarımız ve mesai arkadaşlarımız yanınızda” dedi. 

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