ABB TOGO Kuleleri'nin yıkımı için ihaleye çıkıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara’da rant iddialarının odağına yerleşen ve rantın sembolü haline gelen TOGO Kuleleri’yle ilgili harekete geçti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından imar değişikliğindeki usulsüzlükler gerekçe gösterilerek mahkeme kararıyla 2019 yılında mühürlenen ve rantın sembolü olarak gösterilen TOGO Kuleleri hakkında yeni bir karar daha alındı.

ABB Meclisi’nde TOGO Kuleleri hakkında alınan “1,50 emsale düşürülmesi” kararına karşı yapılan itirazın Danıştay tarafından kesin olarak reddedilmesi üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Gizli emsallerle birlikte 20 bin metrekareden 120 bin metrekareye çıkarılan inşaat için yıkım ihalesi yapılacak.

YIKIM İHALESİ CANLI YAYINDA

Fen İşleri Daire Başkanlığı, 1 Eylül 2022 tarihinde saat 14.00’te Ankara Büyükşehir Belediyesi 1.kat Encümen Salonu’nda “TOGO Kulelerinin Geri Dönüşüm Malzemeleri Karşılığı Yıkım İşi” ihalesine çıkacak.

İhale, Büyükşehir Belediyesinin sosyal hesapları ile ABB TV’den canlı olarak yayınlanacak.

ABB yetkilileri konuyla ilgili olarak, rantın sembolü haline gelen TOGO Kulelerinin tüm süreçlerinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yalnızca mahkeme kararlarının uygulanacağını belirtti.