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ABB ve TÜSİAD'dan işbirliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ile iş birliği protokolü imzaladı.
ABB ve TÜSİAD'dan işbirliği

Bilişim sektörüne destek olmayı amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te Silikon Vadisi benzeri bir model ve dünya markası olma hedefiyle kentin farklı noktalarına teknoloji merkezleri kazandırarak genç girişimcileri teşvik ediyor.

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Kuzey Yıldızı’ndan sonra Dikmen Vadisi’nde TechBridge Teknoloji Merkezi’ni açan Büyükşehir Belediyesi; meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerle ‘katılımcılık’ ilkesi doğrultusunda görüşmelerini hızlandırdı. Bu kapsamda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, bu merkezlerde girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, girişimcilik alanında eğitimlerin verilmesi ve girişimci gençlere ortak çalışma alanlarının sağlanması amacıyla protokol imzaladı. 

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YAVAŞ: “HEM BİLİŞİMDE ÖNE GEÇELİM HEM DE TARIMI AYAĞA KALDIRALIM”
Dikmen Vadisi Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde düzenlenen protokol imza törenine; ABB Başkanı Mansur Yavaş, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, ABB Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, TÜSİAD Başkan Yardımcısı Murat Özyeğin, Büyükşehir Belediyesi Bürokratları ile TÜSİAD yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İmza töreni öncesinde ABB’nin harcama verilerinin ve çalışmalarının paylaşıldığı bir sistem hazırladıklarını anlatan ABB Başkanı Mansur Yavaş, bilişim alanında Ankara’yı dünya markası hâline getirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, akıllı tarım uygulamalarının önemine şu sözlerle dikkat çekti:
“Bilişimle tarımı buluşturarak hem bilişimde öne geçelim hem de tarımı tekrar ayağa kaldıralım istiyoruz. Tarıma uygun burası. Teşvik edici şeyleri bilişimle yan yana getirmek lazım. Üniversitelerin sektör temsilcileriyle bir araya gelmesi gerekiyor. ‘Bilişim ve Tarım Kurultayı’ yapılması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki örnekleri gösterebilmemiz lazım çiftçilerimize. Üniversitelerle buradaki çalışma sistemini de oturtmamız lazım. Silikon Vadisi’ndeki mentorlarla görüştürmek ve gençlerimizin burada olmalarını sağlamak istiyoruz.” 

Bilişim sektörünün geleceğin en önemli sektörlerinden biri olacağını ifade eden TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski de Ankara’nın bu alanda öne çıkması ve beyin göçünü tersine çevirmesi için destek olmaya devam edeceklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Silikon Vadisi ziyaretimizde bir fikir edinmiştik. Gençlerin yaratıcılığı, girişimciliği, onlara mentorluk yapabileceği, eğitim alabilecekleri yerler vardı. Geçen sene İzmir’de şimdi de Ankara’da ikinci iş birliğimiz olacak ve buradan akıllı şehirler çözümleri çıkacak.”

Yavaş ve Kaslowski, beraberindeki heyet ile daha sonra merkezi gezerek incelemelerde bulundu. 
 

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