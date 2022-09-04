ABB, Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 196. yılını kutlamaya devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Zabıta Teşkilatı’nın kuruluşunun 196. yılını düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutlamaya başladı.

Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal ve beraberindeki heyetin Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı makamında ziyaretiyle başlayan kutlamalar, Ulus Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılması ve Anıtkabir’e düzenlenen ziyaretlerle devam etti.

Güven köprüsü

Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal, “Zabıtamız, jandarma ve polis ile iş birliği ve koordinasyon içerisinde, şehrimizin güven itibarı, halkla belediye arasında bir sevgi ve güven köprüsüdür. 7 gün 24 saat esası ile halkımızın emrinde olan Zabıta Teşkilatımız kurulduğu günden beri vatandaşlarımızın güven ortamında yaşamasının önemli teminatlarından biri olmuştur” dedi.

