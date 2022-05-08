ABB'de 2 bin 605 ihale canlı yayınlandı

ABB’nin mal ve hizmet alım ihaleleri için başlattığı canlı yayın uygulaması üçüncü yılını doldurdu. 8 Mayıs 2019 tarihinde hayata geçirilen uygulamada şu ana kadar toplam 2 bin 605 ihale canlı yayınlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) 8 Mayıs 2019 tarihinden itibaren mal ve hizmet alım ihaleleri için başlattığı canlı yayın uygulaması üçüncü yılını doldurdu. ABB TV, Youtube Kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden başlatılan uygulamada, üç yılda 2 bin 605 ihale yayınlanarak, canlı yayın rekoru kırıldı.

3 YILDIR CANLI YAYINLANIYOR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve gelmesiyle şeffaf belediyecilik uygulamalarından biri olarak başlatılan mal ve hizmet alım ihaleleri üçüncü yılını doldurdu. Hayata geçirilen uygulama sayesinde hem firmalar hem de vatandaşlar 8 Mayıs 2019 tarihinden itibaren ABB TV, Youtube Kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan Büyükşehir, ASKİ ve EGO Genel Müdürlüğü ile tüm bağlı iştiraklere ait mal ve hizmet alım ihalelerini takip edebiliyor.

36 AYDA 3 BİNE YAKIN İHALE CANLI YAYINLANDI

Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi doğrultusunda 8 Mayıs 2019 ve 8 Mayıs 2022 tarihleri arasında 2 bin 605 ihale kayıt altına alınarak canlı yayınlandı. Büyükşehir Belediyesi 36 ayda altyapı çalışmalarından kentsel dönüşüme, Halk Ekmek büfe kura çekilişinden taşınmazların kiraya verilmesi ve satışına kadar birçok ihale gerçekleştirdi.

TASARRUF EDİLDİ

Canlı ihale döneminde 3’üncü yılını dolduran ABB bir yandan serbest rekabet ortamı sağlarken bir yandan da kırım oranlarında yaşanan yüksek artış nedeniyle tasarruf da elde ettiğini açıkladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA