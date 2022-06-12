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ABB'de “İş Sağlığı ve Güvenliği 2022 Yılı Koordinasyon Toplantısı” gerçekleştirdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, meslek hastalıklarının ve iş kazalarının önlenmesi amacıyla “İş Sağlığı ve Güvenliği 2022 Yılı Koordinasyon Toplantısı”nın ilkini gerçekleştirdi.
ABB'de “İş Sağlığı ve Güvenliği 2022 Yılı Koordinasyon Toplantısı” gerçekleştirdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi bir yandan Başkentlilerin sağlığını, güvenliğini ve huzurunu artıran projeleri hayata geçirirken bir yandan da kendi personelinin iş sağlığını ve güvenliğini sağlamayı amaçlayan çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesinde ‘sıfır iş kazası’ hedefiyle meslek hastalıklarının ve iş kazalarının önlenmesi amacıyla “İş Sağlığı ve Güvenliği 2022 Yılı Koordinasyon Toplantısı”nın ilkine ev sahipliği yaptı. ABB, EGO, ASKİ ve Büyükşehir Belediyesi bağlı iştiraklerinde görevli İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarının katıldığı toplantıda; yaşanan iş kazalarının verilerinin tek merkezde toplanması kararlaştırıldı. 

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MESLEK HASTALIKLARININ ANALİZİ YAPILACAK

Görevli personelin belediye hizmetlerini yerine getirirken geçirdiği iş kazası veya meslek hastalığına ait tutulan tutanak, bilgi ve belgeler bundan sonra Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde toplanarak analizleri yapılacak.

Yapılacak ortak çalışma kapsamında komisyon tarafından raporlanacak veriler ve kaza sıklık oranları tek tek tespit edilecek. En fazla iş kazasının ve meslek hastalığının yaşandığı riskleri ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri almayı amaçladıklarını belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, “Ankara halkının sağlığını düşündüğümüz kadar en az kendi personelimizin iş sağlığı ve güvenliğini de düşünüyoruz. Bu toplantıların amacı önce farkındalık oluşturmak, dikkat çekmek, eğitmek sonra da iş sağlığı ve güvenliği ile iş kazaları açısından bu istatistikleri tutmak. Uzmanların bu verileri değerlendirmesini sağlayarak bu kazaları önlemek için çaba sarf edeceğiz” dedi.

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