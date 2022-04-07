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ABB'den başkentli çiftçilere sebze fidesi desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent’te yerli üretimi artırmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla çiftçilere yönelik kırsal kalkınma desteklerine devam ediyor.
ABB'den başkentli çiftçilere sebze fidesi desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma destekleriyle Başkentli yerli üreticinin kalkınması kadar üretimi artırarak ülke ekonomisine de katkı sağlamayı amaçlıyor.

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Geçtiğimiz yıl yaklaşık 8 milyon sebze fidesini Başkentli çiftçilerle buluşturan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bu yıl da 8 milyon 418 bin 285 adet sebze fidesini (domates, biber ve patlıcan) üreticilerle buluşturacak.


 
BAŞVURULAR BAŞLADI: TALEP TOPLAMA 22 NİSAN’A KADAR DEVAM EDECEK
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı; yüzde 75’i hibe, yüzde 25’i ise çiftçi katkı paylı olmak üzere 7 Nisan’da başlattığı talep toplama başvurularını 22 Nisan tarihine kadar almaya devam edecek.

Çiftçi Belgesi (ÇKS) olan üreticilerden alınacak başvurulara ilk etapta Nallıhan, Ayaş, Beypazarı ve Güdül ilçelerinden başlanırken, 25 ilçenin tamamında Muhtarlıklar ve Ziraat Odaları aracılığıyla bilgilendirme yapılarak başvuru alınacak. 

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Fide desteğine başvuruda bulunmak isteyen üreticiler “(0312) 507 46 51-55” numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecek.

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