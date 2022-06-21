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ABB’den çiftçilere destek

Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te yerli üretimi artırmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla çiftçilere yönelik kırsal kalkınma desteklerine hız kesmeden devam ediyor. 
ABB’den çiftçilere destek

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı; Bala, Evren, Haymana, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinde kanola ekimini teşvik etmek amacıyla ilk kez tohum desteğinde bulunacak. Tohum desteği başvuruları, 17-27 Haziran 2022 tarihleri arasında ‘baskenttarim.ankara.bel.tr’ adresi üzerinden yapılabilecek.

Büyükşehir Belediyesi, Başkentli üreticilerin üretimden kopmaması amacıyla yerli üretimi artırmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için başlattığı kırsal kalkınma desteklerini sürdürüyor. ABB şimdi de Bala, Evren, Haymana, Polatlı ve Şereflikoçhisar ilçelerinde ‘Kanola’ ekimini teşvik etmek için ilk kez kanola tohumu desteğinde bulunacak. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 17-27 Haziran 2022 tarihleri arasında online ortamda talep toplama başvurularını alacak.

KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜN

Gıdasal ürünler dışında biyoyakıt olarak da kullanılan ve az su isteyen katma değeri yüksek kanola bitkisini Başkent’te yaygınlaştırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, talep toplama başvurularını ‘baskenttarim.ankara.bel.tr’ adresi üzerinden almaya başladı. Yüzde 90’ı hibe, yüzde 10’u ise çiftçi katkı paylı dağıtılacak kanola tohumu desteğinden 5 ilçede yaşayan Çiftçi Belgesi (ÇKS) ve ÇKS belgesinde sulu arazi varlığı bulunan çiftçiler yararlanabilecek.
 


 

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