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ABB'den ihtiyaç sahiplerinin ödenmemiş elektrik faturaları için kampanya

Ankara Büyükşehir Belediyesinin “6 Milyon Tek Yürek” adıyla başlattığı ve Ramazan ayında da devam eden dayanışma hareketi, yardımsever ve ihtiyaç sahiplerini buluşturmaya devam ediyor.
ABB'den ihtiyaç sahiplerinin ödenmemiş elektrik faturaları için kampanya

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatıldığı günden itibaren hem Türkiye’ye hem de dünyaya örnek olan toplumsal dayanışma hareketi “6 Milyon Tek Yürek” bu yıl Ramazan ayında devam ediyor.

Hayırsever vatandaşlarla ihtiyaç sahipleri arasında köprü görevi gören Büyükşehir Belediyesi, https://ankaratekyurek.com adresi üzerinden “Su Ver” ve  “El Ver” uygulamasından sonra şimdi de ihtiyaç sahiplerinin elektrik faturaları için “Elektrik Faturası Öde” kampanyasını başlattı.

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Yeni kampanyanın başladığını sosyal medya hesapları üzerinden duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hayırseverlere, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın elektrik faturalarını ödeyebileceğiniz kampanyamızı başlattık. Siz bu kentin ümitlerini hep iyilikle yeşerttiniz. Gelin, yine tüm karanlıkları dayanışmayla aydınlatalım” sözleriyle çağrıda bulundu.

RAMAZAN AYININ RUHUNA YAKIŞAN KAMPANYA
Sosyal belediyecilik anlayışı ile ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatan Büyükşehir Belediyesi, beraberliğin ve dayanışmanın ön plana çıktığı Ramazan ayında vatandaşların yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak, iyilik hareketinin büyümesine aracı oluyor.

Ramazan ayında dayanışma ruhunun büyüdüğü Başkent’te “https://ankaratekyurek.com” adresi üzerinden “Su Ver” uygulaması ile sosyal yardım alan vatandaşların su faturaları ödenirken, “El Ver” uygulaması ile de ihtiyaç sahiplerine “100, 200, 300, 400 ve 500 TL” tutarında nakit yardımında bulunulabiliyor.

Ramazan ayının başlamasıyla bugüne kadar (13 Nisan 2022 itibarıyla) hayırsever vatandaşlar 11 bin 243 adet su faturası için 745 bin 468 TL öderken, 3 bin 788 kişiye 1 milyon 128 bin 700 TL tutarında nakit desteğinde bulundu.

“Elektrik Faturası Öde” kampanyasının başlatıldığı andan itibaren ise hayırseverler tarafından 413 adet elektrik faturası için 38 bin 857 TL ödeme gerçekleştirildi. 

ABB Türkiye’de bir ilk olarak ayrıca kayda alınmış açlık sınırı altındaki 25 bin 915 ihtiyaç sahibi ailenin Başkent Kartlarına online ödemeyle destek yapılabileceğini de duyurdu.

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