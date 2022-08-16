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Abb’den Sulama Hattı Projesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınma projesi kapsamında; tohum, gübre ve mazot desteklerinin ardından şimdi de tarımsal sulama desteğini hayata geçiriyor. Şereflikoçhisar’da 2 bin 850 dekarlık tarımsal alan sulamaya açılacak.
Abb’den Sulama Hattı Projesi

Şereflikoçhisar’ın Şanlıkışla Mahallesi’nde 2 bin 850 dekarlık bir alan tarımsal sulamaya açılıyor. Hirfanlı Barajı’ndan çekilecek 4 bin 428 metre tarımsal sulama hattı ile yerli üretici, ihtiyacı olan suya kavuşmuş olacak.
Hirfanlı Barajı’ndan sulama hattı çekilecek
Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Şereflikoçhisar’ın Şanlıkışla Mahallesi’nde yeni bir sulama alanı projesi hazırladı. Proje kapsamında, Hirfanlı Barajı’ndan 4 bin 428 metre uzunluğunda bir sulama hattı ile 2 bin 850 dekarlık bir alan, sulama alanı olarak kullanılacak.

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2 Bin 850 Dekarlık Alan Sulamaya Açılıyor
Konuya ilişkin Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, şu bilgileri verdi:
“Şereflikoçhisar Şanlıkışla Mahallesi’ndeyiz. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının tarımsal sulama konusunda yaptığı en büyük proje. 2 bin 850 dekarlık bir alanı sulamaya açıyoruz. Toplam 4 bin 428 metrelik bir sulama hattını oluşturuyoruz. Hattın üzerinde 23 adet su alma yapısı mevcut ve bununla üreticilerimizin ihtiyaç duyduğu suyu ulaştıracağız. Umuyorum üreticilerimiz bu sudan hayat bulacak, daha fazla gelir elde edecek ve köyden kente göçü bu sayede engellemiş olacağız.”

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