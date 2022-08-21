ABB’DEN TATİL DESTEĞİ

Büyükşehir Belediyesi, yaşlı, engelli ve sosyal yardım alan vatandaşlara Akçakoca’daki eğitim ve dinlenme tesislerinde 7 günlük ücretsiz tatil imkânı sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesinin geleneksel hâle getirdiği uygulamayla, yaz aylarında, Başkentli yaşlı ve engelli vatandaşlar, Akçakoca’daki eğitim ve dinlenme tesislerine gönderiliyor. Her şey dâhil ve ücretsiz olarak hizmet veren tatil kampları için kayıt başvuru işlemleri sürerken diğer yandan da kafileler Akçakoca’ya yola çıkmaya başladı.

TAM PANSİYON HİZMET

Yaşlı ve engelli vatandaşlar ile daha önce hiç deniz görmemiş Ankaralıların sosyal hayatlarını renklendirmeyi ve canlandırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, tatil kampları ile vatandaşlara unutulmaz bir tatil geçirme fırsatı sunuyor.

ÜCRET ÖDEMİYORLAR

Özel otobüslerle kamplara giden vatandaşlar, birer haftalık sürelerle hiçbir ücret ödemeden tatil yapıyor. Vatandaşlar güvenli bir ortamda eğitmenler ve uzmanlar eşliğinde yaz kamplarına katılarak, hem sosyal ve kültürel etkinliklerle dolu bir yaz geçiriyor hem de tarihi ve turistik mekânları gezme şansını yakalıyor.

BEŞ AY DAHA SÜRECEK

Büyükşehir Belediyesi önünden kalkan otobüslerle Akçakoca’ya doğru yola çıkan kafileyi uğurlamaya gelen Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu konu hakkında şu ifadeleri kullanıyor; “Büyükşehir Belediyesinin Akçakoca Sosyal Tesisleri’ni geçen hafta açtık. Yaşlı, engelli ve sosyal yardım alan vatandaşlarımızı birer hafta süreyle misafir ediyoruz. Akçakoca Tesislerimize beş ay daha süreyle misafirlerimizi götüreceğiz.”